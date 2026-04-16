jueves 16  de  abril 2026
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Empresa de Miami demanda a Messi y a la AFA por no jugar amistoso con la selección argentina en EEUU

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos en un tribunal de Florida contra Lionel Messi, la AFA y un agente externo

El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.

El atacante Lionel Messi, de Argentina, celebra con el resto de sus compañeros luego de un gol ante Zambia, el 31 de marzo de 2026.

LUIS ROBAYO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una empresa estadounidense demandó al astro Lionel Messi y la federación argentina (AFA) por no jugar en un partido amistoso de la selección albiceleste en Estados Unidos el año pasado, indicó el bufete de abogados que representa a la compañía.

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos en un tribunal del sur de Florida contra Messi, la AFA y un agente externo, informó este jueves en un comunicado la firma Patino & Associates.

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La "Pulga" no jugó con Argentina el cotejo amistoso ante Venezuela en octubre pasado en el Hard Rock Stadium, en Miami, que fue organizado por la empresa demandante.

En la demanda se acusa a Messi de conspirar con el agente y la AFA "para participar en conductas" destinadas a persuadir a VID para que firmara contratos con la federación argentina "bajo falsos pretextos", indicó de su lado The Athletic.

También se le acusa de representación negligente y de interferencia ilícita en un contrato.

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Los cargos contra la AFA incluyen supuesta representación negligente y presuntos incumplimientos de contrato relacionados con el partido contra Venezuela, otro contra Puerto Rico también en octubre y un par de encuentros propuestos que habrían tenido lugar en Estados Unidos en junio de 2026.

El agente es acusado de fraude por VID.

El partido contra Venezuela, ganado 1-0 por la selección campeona del mundo, se disputó el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium, en fecha FIFA.

Pero como la MLS no interrumpió su campeonato en ese momento, Messi desistió de jugar por Argentina y lo hizo por el Inter Miami un día después en la victoria 4-0 sobre el Atlanta United, partido en el que marcó dos goles.

Dos días después sí jugó con la Albiceleste en la victoria 6-0 contra Puerto Rico, partido también organizado y promocionado por VID.

La demanda alega que la ausencia de Messi ante la Vinotinto afectó directamente la asistencia, que según VID fue de aproximadamente 15.000 personas, alrededor del 23% de la capacidad del estadio.

También sostiene que los términos del acuerdo establecían que VID tenía derecho al 25% del valor del contrato si Messi no se presentaba y afirma que la AFA incumplió el contrato al no pagar dicha cantidad.

La empresa asegura que en agosto fue contactada por un representante de la AFA sobre la posibilidad de organizar dos partidos amistosos en Estados Unidos y que posteriormente pagó a la federación argentina 7 millones de dólares por el derecho exclusivo a organizar y promocionar ambos encuentros.

Messi era el "principal motor económico"

En los documentos judiciales se incluye una carta de aceptación de los partidos de octubre firmada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

La empresa estadounidense también afirmó que parte del acuerdo estipulaba que Messi debía jugar al menos 30 minutos en ambos partidos, salvo en caso de lesión o enfermedad. Su participación era "un elemento central del valor comercial del partido" y el "principal motor económico de los encuentros", agregó.

FUENTE: AFP

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