Messi anota su primer gol del año

El delantero argentino #10 del Inter Miami, Lionel Messi (D), celebra después de anotar el primer gol de su equipo con su compañero de equipo, el mediocampista argentino #07 Rodrigo De Paul (I), durante el partido amistoso de fútbol entre el Barcelona de Ecuador y el Inter Miami de EE. UU. en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador, el 7 de febrero de 2026.

Lionel Messi marcó su primer gol del año el sábado en un amistoso disputado en Ecuador ante el local Barcelona SC, saltado con un empate 2-2, en medio de una gira por Latinoamérica con Inter Miami en casi cuatro meses del Mundial de Norteamérica 2026.

El capitán de la selección de Argentina hizo vibrar a millas de fanáticos que asistieron al estadio Banco Pichincha en Guayaquil, custodiado por unos 700 militares para garantizar la seguridad del duelo en uno de los puertos más violentos del Pacífico.

"Es histórico, para un equipo de la MLS, vivir esta atmósfera, claramente mucho tiene que ver todo lo que genera Leo", valoró el DT del equipo de Florida, Javier Mascherano. "Es importante para nosotros jugar en este tipo de escenarios, me voy conforme, contento".

A los 31 minutos del primer tiempo, el astro de 38 años abrió el marcador y anotó su primer gol del año, en medio de la ovación del público durante su tercera escalada de una gira regional, previo a empezar la defensa del título de la MLS.

Tras esquivar a sus rivales Luca Sosa y Bryan Carabalí, La Pulga lanzó un preciso remate con pierna izquierda, inatajable para el arquero venezolano José David Contreras.

Pero la dicha fue corta, y diez minutos más tarde llegó el empate con un cabezazo de Joao Rojas, tras un tiro de esquina.

Los locales, dirigidos por el venezolano César Farías, se emocionaron por la hazaña del Barcelona, dos veces subcampeón de la Copa Libertadores y uno de los clubes más emblemáticos de Ecuador.

Berterame anota su primer gol

Pero durante el tiempo de reposición, el delantero argentino-mexicano Germán Berterame, flamante fichaje de las Garzas, se estrenó como goleador con el club rosa de Florida gracias a una magistral asistencia de Messi que le dio la ventaja parcial al equipo.

El capitán de la selección campeona mundial, que todavía no confirma su asistencia a la Copa del Mundo, dejó la cancha a los 57 minutos para darle su lugar a su gran amigo, el delantero uruguayo Luis Suárez.

En el año del que sería su sexto y último Mundial, el 10 afina el ritmo para llegar en buena forma a la defensa de la estrella, que la Albiceleste empezará a proteger el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, Estados Unidos.

Hacia el final del encuentro (87'), tras la expulsión del mediocampista visitante David Ayala, el Barcelona recobró fuerzas para igualar el partido con un gol desde el área chica de Tomás Martínez.

Antes de comenzar el 21 de febrero la defensa de la corona de la liga norteamericana, el Inter Miami realiza una gira por Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico.

El fin de semana pasada, los Garzas ganaron 2-1 ante Atlético Nacional en la ciudad colombiana de Medellín, con la presencia en la cancha de Messi, Suárez y el también campeón mundial argentino Rodrigo de Paul.

Y en el primer encuentro de la gira, el 24 de enero, Alianza Lima goleó 3-0 al Inter en la capital peruana.

Alineaciones:

Barcelona: José Contreras - Javier Báez, Luca Sosa, Bryan Carabalí (Quiñónez, 46'), Matías Lugo (Medina, 73') - Milton Celiz (Parrales, 66'), Jandry Gómez (Martínez, 46'), Sergio Núñez (Benedetto, 66'), Johan García (Castillo, 66') - Joao Rojas (Vargas, 46'), Jonathan Perlaza (Mina, 46'). DT: César Farías.

Inter Miami: Dayne St. Clair - Maxi Falcón, Ian Fray (Mura, 57'), Micael (Luján, 57'), Noah Allen (Ruiz, 78') - Rodrigo de Paul (Shaw, 78'), Yannick Bright (Ayala, 70'), Telasco Segovia (Hot, 78'), Mateo Silvetti (Jiana, 70')- Lionel Messi (Suárez, 57'), Germán Berterame (Morales, 70'). DT: Javier Mascherano

