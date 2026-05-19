Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.

MIAMI — El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció este martes una convocatoria para mañana en Miami en la que se prevé, según medios estadounidenses, que presente una acusación criminal contra el dictador cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.

La conferencia en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), sitio histórico para exiliados cubanos en Miami, la presidirá el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien podría anunciar la imputación a Castro.

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La convocatoria no menciona la imputación al exmandatario, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero fuentes cercanas han comentado a CBS que el DOJ presentará las acusaciones en esa conferencia, a la que asistirá también el fiscal de EEUU para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

De acuerdo con la cadena, la acusación debe ser autorizada por un gran jurado y se centraría en el incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El caso forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración del presidente Donald Trump por incrementar la presión sobre el régimen de La habana, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla.

El derribo

Familias de las víctimas acusan a Raúl Castro de ordenar derribar en 1996 las avionetas en las que iban cuatro personas de origen cubano: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, los tres ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, cubano residente legal de EEUU, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros de la isla.

Los cargos por el hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996 se presentarían en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde un gran jurado aún debe avalarlos.

Mientras los exiliados cubanos citan un reporte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU que concluyó que el ataque ocurrió en aguas internacionales, La Habana ha sostenido que las avionetas amenazaban el territorio de la isla y que los involucrados eran "terroristas".

Aumenta la presión

La imputación se produce en medio de la creciente presión del presidente Trump contra el régimen castrista, en particular tras la captura en enero en Caracas del exgobernante venezolano Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

Desde entonces, Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla, elevó sus amenazas de "tomar el control" del país y firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo para ampliar las sanciones, que desde el lunes sumaron a 11 altos cargos políticos y militares cubanos.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país. Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito o el Cangrejo”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente Trump hacia La Habana.

FUENTE: Con información de EFE