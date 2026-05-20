miércoles 20  de  mayo 2026
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La escritora Zoé Valdés presenta en Miami el libro "Dignas Cubanas" este 20 de mayo

En celebración del nacimiento de la República de Cuba, el lanzamiento del libro hace un homenaje a mujeres cubanas ejemplares

Presentación del libro Dignas Cubanas.&nbsp;

Presentación del libro Dignas Cubanas. 

Cortesía
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

MIAMI.- Como parte de la conmemoración del nacimiento de la República de Cuba, el centro cultural y editorial Sentir Cubano celebrará una velada dedicada a la literatura, la identidad nacional y las raíces cubanas con la presentación de Dignas Cubanas, el nuevo libro de la reconocida escritora cubana Zoé Valdés.

El evento tendrá lugar este martes 20 de mayo a las 6:00 p.m. en Sentir Cubano Cultural Center & Store, ubicado en 3100 SW 8 Street, Miami, Florida, en el corazón de Calle Ocho, en Little Havana. La entrada es gratuita y está abierta al público.

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El libro está dedicado a Digna Palencia, madre de Carmen Machado de Álvarez; a Carmen y a Ariane; y a todas esas madres que en el exilio criaron a sus hijos. Incluye el poema "A la mujer cubana", del poeta simbolista Armand Godoy (Cuba, 1880, Lausanne, 1964), y un exergo de Kamil, El 4tico, desde la cárcel en Cuba.

Cuenta con un prefacio de Iliana Lavastida, directora ejecutiva de DIARIO LAS AMÉRICAS, quien lo describió como "un regalo a la memoria nacional".

Entre las cubanas a las que Valdés dedicó los capítulos de este libro se encuentran: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Leonor Pérez (madre de José Martí), Marta Fernández Miranda de Batista, La Freddy, La Lupe, Ninón Sevilla, Grettel Trujillo, Carmen Duarte, Sor Nanieska, Enaida Unzueta, y Tania Quintero.

La presentación de Dignas Cubanas representa un momento especial para la Editorial Sentir Cubano, pues se trata del segundo libro de Zoé Valdés publicado bajo este sello. El primero, Hijas de Cuba, fue recibido con entusiasmo por la comunidad cubana y los amantes de la literatura.

Zoé Valdés es la Madonna de la literatura cubana. Larry Rohter (The New York Times) Zoé Valdés es la Madonna de la literatura cubana. Larry Rohter (The New York Times)

La nueva obra, una celebración de “la fuerza, la memoria y la esencia de la mujer cubana”, propone un recorrido literario y emocional por figuras, valores e historias que integran el imaginario de la isla y la identidad nacional cubana.

La jornada incluirá un diálogo con la autora, la firma de libros y un encuentro cultural, en una tarde dedicada a rendir homenaje a la historia, la cultura y el espíritu de Cuba a través de la palabra.

“Será una tarde para celebrar nuestras raíces, nuestra historia y la fuerza de la cultura cubana a través de la literatura”, destacaron los organizadores, quienes invitan a toda la comunidad cubana, a lectores y amantes de las letras, a participar de esta velada especial.

Más sobre el libro, en palabras de Zoé

Hijas de Cuba titulé el primer libro dedicado a las bravas y distinguidas mujeres cubanas. Tal como anuncié entonces numerosos nombres de mujeres sumamente valiosas se me quedaron en el tintero, quisiera librarme de haber postergado sus historias, de ahí esta entrega. Dignas cubanas es el segundo volumen que continúa con esos nombres, una selección en la que procuraré no olvidar a ninguna de esas mujeres y madres cubanas, que dentro de Cuba y en el exilio, hicieron tanto y siguen haciendo por Cuba y por esas generaciones que ellas procrearon y criaron en los valores de la patria, a veces solas, batallando contra el desconsuelo. Y, en caso de que alguna patriota falte, siempre habrá un tercer libro, que ya tiene título… Glorias de Cuba o Glorias cubanas. Hijas de Cuba titulé el primer libro dedicado a las bravas y distinguidas mujeres cubanas. Tal como anuncié entonces numerosos nombres de mujeres sumamente valiosas se me quedaron en el tintero, quisiera librarme de haber postergado sus historias, de ahí esta entrega. Dignas cubanas es el segundo volumen que continúa con esos nombres, una selección en la que procuraré no olvidar a ninguna de esas mujeres y madres cubanas, que dentro de Cuba y en el exilio, hicieron tanto y siguen haciendo por Cuba y por esas generaciones que ellas procrearon y criaron en los valores de la patria, a veces solas, batallando contra el desconsuelo. Y, en caso de que alguna patriota falte, siempre habrá un tercer libro, que ya tiene título… Glorias de Cuba o Glorias cubanas.

Sobre la autora

Zoé Valdés. La Habana, Cuba (2 de mayo, 1959).

Ha producido un notable y distinguido corpus de literatura (traducida a 43 idiomas): poesía, ficción/narrativa, guión y periodismo, al igual que producción y dirección de cine.

Es también una potente voz en la defensa de la libertad y los derechos humanos.

Entre sus más conocidas novelas, que le han merecido prestigiosos premios literarios, se encuentran: Todo para una sombra (Segundo Premio Carlos Ortiz. Poesía), Sangre azul (primera novela), La nada cotidiana (traducida a 43 idiomas), Te di la vida entera (Finalista Premio Planeta (traducida a 20 idiomas), La eternidad del instante (Premio Torrevieja), Lobas de mar (Premio Fernando Lara de Novela Histórica (Editorial Planeta, 2003), La Ficción Fidel (un retrato del tirano cubano), Querido primer novio, La mujer que llora (Premio Azorín, 2013), La Casa del Placer (Premio Jaén, 2019), Pájaro lindo de la madrugá (sobre Fulgencio Batista y Zaldívar, y publicada en España [2019] y en Francia [2020]). Un amor griego (Arthand, 2021), La intensa vida (2022) y En La Habana nunca hace frío (2023), ambas publicadas por Berenice/Almuzara. En 2025 publicó Hijas de Cuba (ZV Lunáticas en colaboración con Sentir Cubano).

Su poesía ha sido publicada en español, francés, italiano, e inglés. Zoé Valdés reside en Francia.

Detalles del evento

Qué: Presentación y lanzamiento del libro Dignas Cubanas

Autora: Zoé Valdés

Cuándo: Martes, 20 de mayo | 6:00 p.m.

Dónde: Sentir Cubano Cultural Center & Store

Dirección: 3100 SW 8 Street, Miami, FL (Calle 8 – Little Havana)

Entrada: Gratuita

Para más información, visite: SentirCubano.com

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