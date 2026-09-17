Messi hace historia con Inter Miami: gol 100 y título ante Cruz Azul en la Campeones Cup

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, sostiene el trofeo al Mejor Jugador del Partido tras la victoria de su equipo sobre Cruz Azul de México en la final de la Copa Campeones, disputada en el Nu Stadium de Miami, Florida, el 16 de septiembre de 2026.

Lionel Messi volvió a hacer historia con el Inter Miami. El astro argentino marcó su gol número 100 con el conjunto estadounidense y dio una asistencia en el triunfo 2-0 sobre Cruz Azul que permitió a las Garzas conquistar por primera vez la Campeones Cup.

En el debut de su compatriota Cristian “Kily” González como entrenador del Inter Miami, Messi abrió el marcador en el minuto 24 con un inesperado cabezazo y participó en el segundo tanto, obra del brasileño Casemiro en el 81.

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El encuentro se disputó bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium de Miami, donde el argentino volvió a ampliar su extraordinario palmarés desde su llegada al fútbol estadounidense.

Messi aprovechó una incursión de Luis Suárez por la banda derecha. El uruguayo envió un centro al área que el argentino, llegando desde atrás, conectó de cabeza para superar al colombiano Willer Ditta y poner el 1-0.

Fue el centésimo gol de Messi en 115 partidos con el Inter Miami en todas las competiciones. Además, tuvo un significado especial porque Cruz Azul fue precisamente el rival ante el que estrenó su cuenta goleadora con el equipo estadounidense, en su debut en la Leagues Cup.

Messi vuelve a levantar un trofeo

El argentino, de 39 años, celebró su nuevo título abrazado a sus compañeros y al Kily González, quien apenas había dirigido su primer entrenamiento con el equipo el martes.

“Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió”, reveló el entrenador argentino después del partido.

González también se sumó a quienes consideran que Messi debe ser candidato al próximo Balón de Oro. David Beckham, copropietario del Inter Miami, fue incluso más contundente.

“Probablemente fue el mejor jugador del Mundial, tuvo un año increíble”, declaró Beckham a Apple TV. “Merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo”.

El título llega después de unas semanas especialmente difíciles para Messi, quien sufrió con Argentina la derrota en la final del Mundial 2026 y posteriormente afrontó el fallecimiento de su padre.

Casemiro sentencia el partido

Cruz Azul tuvo una oportunidad clara para igualar el encuentro en el minuto 67, cuando Gabriel Fernández estrelló un cabezazo en el poste.

Sin embargo, el equipo mexicano no consiguió aprovechar sus ocasiones y el Inter Miami terminó sentenciando el partido en el minuto 81.

Messi ejecutó un tiro de esquina y Casemiro consiguió liberarse de su marcador para rematar sin oposición y establecer el definitivo 2-0.

“Todos conocemos a Leo, es un gran jugador, pero nuestra propuesta era ocuparnos de la parte ofensiva del rival, no solo de él”, explicó Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul.

Con la victoria, Inter Miami consiguió su primera Campeones Cup, torneo que enfrenta cada año a los campeones de la MLS y la Liga MX.

El triunfo también permitió que Estados Unidos y México queden igualados con cuatro títulos por liga en la historia de la competición. El Inter Miami se convirtió en el cuarto club de la MLS en conquistar el trofeo, después de Atlanta United, Columbus Crew y New York City.