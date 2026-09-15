martes 15  de  septiembre 2026
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Un último baile: Messi se despedirá de Argentina en amistoso en octubre en Buenos Aires

El anuncio ocurre dos semanas después de que Lionel Messi, de 39 años, anunciara "con dolor en el alma" su retiro del equipo nacional

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

El atacante argentino Lionel Messi celebra luego de anotar el primer gol de su selección en un partido del Mundial contra Argelia, el 16 de junio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

BUENOS AIRES.- La relación de Lionel Messi y la selección argentina tendrá una noche final: el astro del fútbol se despedirá de sus aficionados en el amistoso que la Albiceleste disputará el 6 de octubre con Benín en Buenos Aires.

El anuncio ocurre dos semanas después de que el crack, de 39 años, anunciara "con dolor en el alma" su retiro del equipo nacional, al que condujo a la gloria mundial en Catar 2022 y al subcampeonato en Brasil 2014 y Norteamérica 2026.

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"Hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece", dijo este martes el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en un video publicado en la red X.

El cotejo ante Benín tendrá lugar en el estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. El "Chiqui" Tapia invitó a "todos los campeones del mundo" en 2022 para que acompañen al zurdo en su adiós definitivo.

"Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, (queremos) invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Catar del 22 para que con sus familias lo acompañen en el partido, que va a ser inolvidable", dijo el directivo.

Argentina iniciará una serie de tres amistosos ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en la provincia de Córdoba (centro).

Será su primer cotejo desde que perdió la final del Mundial de Norteamérica 2026 ante España (1-0) el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

Luego regresará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6.

Lens despide a su DT tras seis partidos

El RC Lens de Francia anunció este martes el despido del entrenador Dino Toppmöller tras solo seis partidos, pese a un título en el Trofeo de Campeones a mediados de agosto ante el PSG y a una primera victoria en la Liga de Campeones europea.

De regreso al cuadro galo como adjunto del técnico alemán este verano, el antiguo capitán del equipo Yannick Cahuzac estará en el banquillo para el partido en casa del Mónaco el viernes, en la apertura de la quinta jornada de la Ligue 1.

"Al término de numerosos intercambios dedicados a la vida del grupo, al funcionamiento y a la organización del cuerpo técnico, el Racing comunicó a su entrenador su voluntad de remodelarlo", explicó el Lens.

"Dado que estas evoluciones estructurales no pudieron ser compartidas por Dino Toppmöller, el club, en su responsabilidad, tomó la decisión de poner fin a su misión, así como a la de sus dos adjuntos", añadió.

FUENTE: AFP

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