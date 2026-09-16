miércoles 16  de  septiembre 2026
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Florida aumenta incentivos para atraer nuevos agentes policiales

El programa estatal concede una bonificación neta de $5.000 a oficiales recién contratados, incluidos aquellos que se trasladan desde otros estados para unirse a los cuerpos de seguridad floridanos

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Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Florida anunció la distribución de más de $10 millones en incentivos económicos entre 1.506 agentes policiales incorporados recientemente a cuerpos de seguridad del estado.

La nueva entrega forma parte del Programa de Bonificaciones para el Reclutamiento de Agentes del Orden, creado en 2022 para estimular el ingreso a la profesión y atraer a Florida a oficiales certificados en otras partes del país.

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Cada beneficiario recibirá un pago único de $5.000 después de impuestos. El desembolso estatal supera el resultado de multiplicar esa cantidad por los 1.506 agentes porque el programa cubre las retenciones fiscales para garantizar que cada oficial obtenga íntegramente la bonificación prometida.

“Queríamos demostrar que esta es una profesión noble, importante para la seguridad de nuestras comunidades y también para la vitalidad de Florida”, afirmó el gobernador Ron DeSantis durante una conferencia en el centro de entrenamiento de la Oficina del Sheriff de Pasco, cerca de Land O’ Lakes.

Casi 12.500 beneficiarios

Entre los oficiales incluidos en esta ronda figuran 38 reclutas del condado Pasco, algunos de los cuales recibieron sus cheques durante el acto encabezado por el gobernador.

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, casi 12.500 nuevos agentes han obtenido bonificaciones que representan una inversión acumulada superior a $83 millones, de acuerdo con cifras divulgadas por la administración estatal. El Ejecutivo no presentó en el anuncio un desglose de los beneficiarios por agencia o condado.

El sheriff de Pasco, Chris Nocco, reconoció que las agencias enfrentan dificultades para cubrir sus vacantes debido a la reducción de personas interesadas en ingresar a las fuerzas policiales. También destacó la necesidad de ofrecer salarios y beneficios competitivos ante el aumento del costo de vida.

“El número de personas que quieren ingresar a las fuerzas del orden está disminuyendo”, señaló Nocco, quien sostuvo que los incentivos ayudan a las agencias a competir por un grupo limitado de aspirantes.

Fondos para reclutamiento y salarios

El presupuesto de Florida para el año fiscal 2026-2027 reservó $20 millones para mantener el programa de reclutamiento y otros $19,8 millones destinados a aumentos salariales para agentes estatales juramentados.

Durante el ejercicio fiscal anterior, el estado elevó a $60.000 el salario básico mínimo de esos funcionarios. También aprobó incrementos de 10% para oficiales de nivel inicial y de 15% para veteranos con al menos cinco años de servicio.

Las bonificaciones pueden beneficiar tanto a personas que comienzan una carrera policial como a oficiales que llegan desde otros estados, siempre que cumplan los requisitos de certificación y contratación establecidos por Florida.

La administración DeSantis complementó esta política con becas para cubrir los costos de formación en academias policiales, recursos de bienestar y programas educativos dirigidos a estudiantes de secundaria.

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