jueves 17  de  septiembre 2026
Violencia

México: Asesinan a balazos a sacerdote y abandonan su cuerpo en una carretera

La víctima es el sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo

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Por Elena Moreno

CIUDAD DE MÉXICO: Un sacerdote de un poblado de México fue asesinado a balazos y su cuerpo abandonado en una carretera, informaron este miércoles autoridades eclesiásticas y la fiscalía local.

La víctima es el sacerdote Román de la Cruz Hernández, que oficiaba en un pequeño poblado del central estado de Hidalgo.

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La Diócesis de Huejutla, a la que estaba asignado la víctima, confirmó en un comunicado que se trataba del prelado, que según medios tenía 48 años.

"Ante la situación alarmante de violencia que se vive en nuestro país, hacemos un llamado urgente a la autoridad competente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva", señala el boletín.

Según la prensa local, a un lado del cadáver presuntamente se encontró un mensaje de amenazas, aunque sin detallar su contenido.

La fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo con heridas de bala, pero sin detallar la identidad de la victima.

Cruz Hernández oficiaba en una comunidad de unos 1.500 habitantes del municipio de Huejutla, donde bandas criminales se disputan rutas del tráfico de combustible.

Con base en un recuento del Centro Católico Multimedial, que da un seguimiento a los ataques contra religiosos, este es decimocuarto sacerdote asesinado en México en los últimos siete años.

En algunos estos crímenes han estado involucrados miembros de bandas criminales.

Uno de los crímenes que causó una ola de indignación fue el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas que fueron atacados a balazos dentro de un templo en el norteño estado de Chihuahua e 2022.

Pronunciamiento

La Conferencia del Episcopado Mexicano expresó solidaridad a la iglesia a la que pertenecía el sacerdote Román de la Cruz Hernández y exigieron a las autoridades realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y asegurar justicia.

FUENTE: Con información de AFP / redes

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