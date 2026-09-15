De la mano del Inter Miami, Messi busca su título número 49

Lionel Messi, del Inter Miami CF, calienta antes de un partido contra el Philadelphia Union en el Subaru Park, el 19 de agosto de 2026 en Chester, Pensilvania.

MIAMI.- Tras el fallecimiento de su padre y luego de retirarse de la selección argentina, el astro del fútbol Lionel Messi buscará el miércoles con el Inter Miami el título número 49 de su carrera: la Campeones Cup 2026 contra el Cruz Azul.

Desde 2018, la Campeones Cup enfrenta anualmente en un partido al campeón de la MLS con el ganador del torneo Campeón de Campeones de la Liga MX.

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Este miércoles, las "Garzas" recibirán a la "Máquina Cementera" en el Estadio Nu, en Miami, desde las 20H00 locales.

"Oficialmente se juega una copa", presumió la MLS en la víspera del partido. Para la Liga MX también se trata de un trofeo oficial, a pesar de que no está avalado por la Concacaf.

En siete ediciones disputadas, el balance es favorable para la Liga MX con cuatro títulos -los tres más recientes de manera consecutiva- por tres de la MLS.

Messi buscará su cuarto título con el Inter Miami tras vivir un agosto muy doloroso a nivel personal.

Messi en plan goleador

El sábado 8 de agosto, Leo sufrió la muerte de Jorge, su padre, a los 68 años, como resultado de un cáncer por el que estuvo varios meses internado, incluso durante el Mundial 2026.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido", escribió Messi en una emotiva carta. "No sé qué voy a hacer sin vos. No sé cómo voy a seguir".

Después de los funerales de su padre, jugó ocho partidos con el Inter Miami en los que firmó siete goles -incluido un póquer en un 7-2 sobre Montreal- y dio cinco asistencias.

El 31 de agosto, Messi afrontó otro difícil momento, su despedida de la selección argentina, con un nuevo escrito conmovedor: "Fue una decisión que dolió y duele en el alma".

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La "Pulga" lidera la tabla de goleo de la MLS con 19 goles y también la de asistencias con 13.

Sin embargo, el Inter Miami entró en agosto en una racha de cuatro partidos sin ganar a la que se sumó la eliminación de la Leagues Cup 2026.

Igualmente, se mantiene segundo en la Conferencia Este de la MLS con 45 puntos, a nueve del líder Nashville SC, con el que igualó 2-2 de local el pasado sábado.

Paradela conduce a la "Máquina"

En el banco del Cruz Azul, el entrenador mexicano Joel Huiqui también tuvo un inicio afortunado en mayo. En sus primeros 10 partidos ganó dos títulos: el Clausura 2026 y el Campeón de Campeones, que valió el pase a la Campeones Cup.

"Este partido es clave para conseguir otra copa, hemos analizado al rival", dijo Huiqui.

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En las filas celestes despunta el talentoso argentino José Paradela, un enganche zurdo que marcó dos goles en la victoria 3-1 sobre el Toluca en el Campeón de Campeones.

En el segundo semestre del año, el argentino de 27 años ha aportado cuatro goles y tres asistencias.

El fin de semana, el Cruz Azul venció 4-3 al América en el Clásico Joven del fútbol mexicano. Paradela marcó un gol y sirvió dos.

Cruz Azul es cuarto en el Apertura mexicano con 15 puntos, dos menos que el puntero Guadalajara.

FUENTE: AFP