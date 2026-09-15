Cristian ‘Kily’ González, nuevo entrenador del Inter Miami de Messi

El entrenador del Unión Santa Fe, Cristian González, hace un gesto durante el partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana entre el Palestino de Chile y la Unión de Santa Fe de Argentina en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago, el 9 de abril de 2025.

El argentino Cristian ‘Kily’ González se convirtió este martes en el nuevo entrenador del Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS) en el que militan Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Casemiro.

‘Las Garzas’ hicieron oficial la llegada del técnico rosarino después de confirmarse la validación de la visa necesaria para trabajar en Estados Unidos. El acuerdo contempla su permanencia en el club hasta junio de 2028.

A sus 52 años, González afrontará así su cuarta experiencia como entrenador después de dirigir a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Su llegada se produce en un momento de máxima exigencia para el conjunto de Miami, que ha tenido tres entrenadores en el banquillo durante la presente temporada.

"Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González", publicó el Inter Miami en su cuenta oficial de X junto a una fotografía del nuevo técnico con la indumentaria de entrenamiento del equipo.

Debut inmediato contra Cruz Azul

El ‘Kily’ González tendrá muy poco tiempo para preparar su estreno. Este miércoles dirigirá su primer partido al frente del Inter Miami frente al Cruz Azul, en la Campeones Cup.

El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami a partir de las 20:00 horas locales (00:00 GMT del jueves) y enfrentará al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

González ya dirigió este martes su primera sesión de entrenamiento con el plantel y tendrá que asumir rápidamente el desafío de intentar cambiar la dinámica de un equipo que atraviesa un momento complicado.

Una extensa trayectoria como futbolista

Antes de convertirse en entrenador, el ‘Kily’ González construyó una destacada carrera como futbolista. El rosarino pasó por equipos como Rosario Central, Boca Juniors, Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de defender la camiseta de la selección argentina.

Con Argentina conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. En España, con el Valencia, ganó una Liga y una Supercopa, mientras que durante su etapa en el Inter de Milán conquistó una Liga, dos Copas de Italia y una Supercopa.

Su carrera como técnico comenzó en Rosario Central, donde estuvo al frente del equipo reserva antes de ser promovido al primer equipo. Dirigió al conjunto rosarino durante 68 partidos entre 2020 y 2022.

Posteriormente, asumió el cargo en Unión de Santa Fe, equipo que dirigió en 78 encuentros entre 2023 y 2025. En la última campaña estuvo al frente de Platense.

Ahora, el ‘Kily’ González tendrá el mayor desafío de su carrera como entrenador: conducir al Inter Miami de Messi en la MLS y en las competiciones internacionales que afronta el conjunto estadounidense.