Messi lidera la remontada del Inter Miami y lo impulsa al segundo lugar del Este

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, controla el balón durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution

El Inter Miami consiguió una importante victoria por 2-1 ante el New England Revolution, gracias a un gol de Lionel Messi en los últimos minutos, para escalar al segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS, cuando resta una jornada para finalizar la temporada regular.

El conjunto de Florida remontó un marcador adverso en el Gillette Stadium y encontró en el argentino y el mexicano Germán Berterame a sus principales protagonistas. El triunfo también le permitió asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027.

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New England tomó la ventaja en el minuto 53, cuando el húngaro Daniel Gazdag culminó una buena combinación por el sector derecho y definió dentro del área para colocar el 1-0.

Miami tuvo dificultades para generar ocasiones claras durante buena parte del encuentro, pero encontró soluciones desde el banquillo con los ingresos del español Sergio Reguilón y el paraguayo Matías Galarza, quienes contribuyeron a darle mayor profundidad al ataque.

La reacción visitante llegó en el minuto 69. Messi participó en la jugada con un pase de cabeza que Berterame aprovechó para superar al guardameta Matt Turner con una definición picada y establecer la igualdad.

El delantero mexicano alcanzó así los diez goles y diez asistencias en la temporada 2026, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo.

Cuando el empate parecía encaminado, apareció nuevamente la figura de Messi. A siete minutos del final, el capitán argentino dejó atrás a varios defensores y sacó un remate cruzado de zurda que venció a Turner para sellar el 2-1 definitivo.

El tanto desató la celebración de los aficionados presentes en el estadio, muchos de ellos con la camiseta número 10 del Inter Miami.

Messi, de 39 años, llegó a 26 anotaciones en la temporada y se mantiene como uno de los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS.

«Muy contento, nos merecíamos esta victoria», expresó Berterame después del encuentro, en declaraciones a Apple TV. «Muy contento, nos merecíamos esta victoria», expresó Berterame después del encuentro, en declaraciones a Apple TV.

Por su parte, el entrenador argentino Cristian «Kily» González destacó el compromiso de sus futbolistas y la importancia de conseguir los tres puntos en un momento determinante de la campaña.

«Me pone muy feliz por los jugadores y el club. Estamos en un club que va en crecimiento continuo, tengo jugadores comprometidos con nosotros», señaló el técnico.

El triunfo dejó al Inter Miami con 59 puntos, en la segunda posición de la Conferencia Este, con la mirada puesta en el cierre de la fase regular y los próximos playoffs.

Nashville iguala récord histórico

En otro resultado destacado de la jornada, Nashville SC remontó una desventaja de dos goles para derrotar 3-2 al New York Red Bulls en el Geodis Park y alcanzar los 74 puntos.

Con esa cifra, el conjunto de Tennessee igualó el récord de puntos en una temporada regular de la MLS, establecido precisamente por el Inter Miami en 2024, cuando todavía queda una fecha por disputar.

«Somos los mejores de la MLS», afirmó el alemán Hany Mukhtar durante la ceremonia de entrega del Supporters' Shield, trofeo que reconoce al mejor equipo de la fase regular.

La derrota dejó eliminado al New York Red Bulls de la lucha por los playoffs, mientras que el Orlando City, equipo del francés Antoine Griezmann, aseguró al menos su presencia en el repechaje.

La temporada regular de la MLS concluirá el próximo 7 de noviembre con el tradicional Decision Day.