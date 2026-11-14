Messi regresa a Argentina para un amistoso del Inter Miami ante el River Plate

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona luego de fallar una oportunidad para anotar en un partido ante Nashville, el 12 de septiembre de 2026.

MIAMI.- Lionel Messi volverá a jugar frente al público argentino el 19 de enero en un amistoso que disputará con el Inter Miami frente a River Plate en Buenos Aires , anunciaron ambos equipos este viernes.

El Estadio Monumental será escenario de esta inusual participación de Messi en un partido entre clubes en su país natal.

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En esta misma cancha, el astro rosarino fue homenajeado el 6 de octubre por los aficionados argentinos en su emotiva despedida de la selección albiceleste.

"La iniciativa quiere ofrecer una experiencia que trascienda los 90 minutos de juego, combinando el espectáculo deportivo con distintas propuestas destinadas a los hinchas de ambos clubes", avanzó el Inter en un comunicado.

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El equipo de la liga norteamericana (MLS), que la semana próxima arranca la pelea por el título en los playoffs, tiene en sus filas a otras figuras del fútbol sudamericano como el argentino Rodrigo De Paul y el brasileño Casemiro.

El uruguayo Luis Suárez, quien termina su contrato con Miami en diciembre, también aparece en el cartel del evento que fue difundido por el propio Messi en Instagram.

En River Plate, de su lado, militan varios de los compañeros de Messi en el triunfo de Argentina en el Mundial de Catar 2022 y en el reciente recorrido hasta la final de la edición de Norteamérica 2026, como Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel y Thiago Almada.

Para el Inter, este ensayo formará parte de la preparación de la llamada temporada "Sprint" de la MLS, que se extenderá únicamente entre febrero y mayo, como parte de la adaptación del calendario de la liga norteamericana al de los principales torneos europeos.

Arquero del Elche resulta víctima de un atraco

El portero argentino del Elche, Matías Dituro, señaló este viernes que su familia quedó en un estado de "terror absoluto" después de que su casa fuera asaltada por un grupo de atracadores en la noche del jueves.

Cuatro individuos irrumpieron en la vivienda mientras la esposa de Dituro se encontraba allí, explicó el jugador de 39 años en una publicación en Instagram.

"Tres personas encapuchadas y armadas con herramientas irrumpieron de forma violenta en nuestra vivienda para robar, mientras una cuarta persona permanecía fuera vigilando y avisando si llegaba alguien", explicó el arquero.

El guardameta llegó en coche con sus hijos, de seis y ocho años, durante el robo, pero, tras ser advertido por su esposa de lo que estaba ocurriendo, decidió no entrar en la propiedad.

"Mis hijos rompieron a llorar, suplicándome que no me bajara del coche y que nos fuéramos de allí. Fueron unos minutos de auténtico terror que nunca olvidaremos", explicó.

FUENTE: AFP