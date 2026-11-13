viernes 13  de  noviembre 2026
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Aseguran que Lamine Yamal está "en perfectas condiciones" para el choque ante Inglaterra

Luis de la Fuente, seleccionador de España, señaló que el atacante del Barcelona, Lamine Yamal, "está feliz y con muchísimas ganas de estar aquí"

El atacante de España, Lamine Yamal, durante un partido del Mundial ante Cabo Verde, el 15 de junio de 2026.

El atacante de España, Lamine Yamal, durante un partido del Mundial ante Cabo Verde, el 15 de junio de 2026.

ROBERTO SCHMIDT / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PRAGA.- El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró que su extremo Lamine Yamal está "en perfectas condiciones" para jugar el domingo contra Inglaterra en la Liga de Naciones.

Yamal no estuvo este jueves en la victoria 2-0 sobre la República Checa por unas molestias en una rodilla, de las que parece haberse repuesto.

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"Lamine está feliz, está contento porque se incorpora de nuevo al equipo y tiene muchísimas ganas de estar aquí", explicó De la Fuente, en rueda de prensa tras la victoria sobre la República Checa.

Junto a Lamine, también se incorporará a la Roja el delantero Mikel Oyarzabal, que se perdió el encuentro en Praga para asistir al nacimiento de su hijo.

El delantero español Lamine Yamal, número 19, controla el balón durante un partido amistoso internacional entre España y Egipto, el 31 de marzo de 2026.

El delantero español Lamine Yamal, número 19, controla el balón durante un partido amistoso internacional entre España y Egipto, el 31 de marzo de 2026.

España, líder del grupo A3 de la Liga de Naciones y ya clasificada para cuartos de final, se jugará contra Inglaterra en Madrid la primera plaza de la llave, tras continuar contra la República Checa este jueves un pleno de cinco victorias.

"Hemos llevado la iniciativa del juego, salvo puntualmente en algunas ocasiones, y no ha habido más diferencia en el marcador porque no hemos estado acertados en la finalización", explicó el seleccionador español.

La Roja sufrió por momentos ante una República Checa bien organizada.

Para De la fuente, la clave estuvo en "el partido serio que hemos jugado ante un rival muy difícil, que ha mostrado mucha energía, especialmente en esas situaciones de balón parado".

España acumula 44 partidos oficiales sin perder y "esta competición es tan difícil, tan dura, tan igualada que en cualquier campo te puede ganar cualquier rival, entonces nosotros somos conscientes de lo difícil que es y lo ponemos siempre en un gran valor", concluyó.

Zidane fracasa ante Italia

Francia sufrió su primera derrota con Zinédine Zidane en el banquillo este jueves ante Italia por 3-1 en Milán y se jugará la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones de Europa el domingo contra Turquía.

Tras recibir un gol rápido de Michael Olise (10'), los italianos remontaron gracias a Pio Esposito, autor de un doblete (26' y 75' de penalti), y a Davide Frattesi (63').

Los transalpinos pudieron ampliar aún más la ventaja, pero Sebastiano Esposito falló un penalti a los 60 minutos.

"Habíamos empezado bien en la primera parte. Y estuvimos en dificultades en la segunda, nos desmoronamos, sobre todo después del segundo gol encajado, salimos de nuestro guion, pero forma parte del aprendizaje", dijo Zidane.

Francia, que venía de tres victorias y un empate, es segunda del Grupo 1 con 10 puntos, por detrás de Italia, que tiene las mismas unidades, pero mejor diferencia de goles. Bélgica es tercera con nueve enteros.

FUENTE: AFP

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