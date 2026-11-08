Messi hace historia y conquista su segunda Bota de Oro consecutiva en la MLS

El delantero argentino número 10 del Inter Miami Lionel Messi observa durante un partido de fútbol de temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y Charlotte CF en el Estadio Nu en Miami, Florida, el 7 de noviembre de 2026.

Lionel Messi continúa ampliando su legado en el fútbol estadounidense. El astro argentino conquistó este sábado su segunda Bota de Oro consecutiva de la MLS, después de finalizar la temporada regular con 26 goles y convertirse en el primer jugador que consigue este reconocimiento en campañas consecutivas.

El delantero del Inter Miami aseguró el galardón tras el empate 3-3 frente al Charlotte FC, en la última jornada de la temporada regular. Su principal perseguidor, el croata Petar Musa, del FC Dallas, no consiguió marcar en la victoria de su equipo por 3-1 ante Colorado Rapids y se quedó sin opciones de arrebatarle el premio.

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A sus 39 años, Messi firmó otra campaña destacada, en la que también estableció su récord personal de partidos disputados en una temporada regular, con 31 encuentros, además de alcanzar los 2.420 minutos sobre el terreno de juego.

«Ganó todo lo que se le ocurrió y quiere seguir ganando. No le da lo mismo entrar a una cancha y empatar como nos empataron hoy», expresó el entrenador Cristian 'Kily' González sobre la ambición del argentino.

El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del Inter Miami, celebra un gol con sus compañeros durante un partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami CF y el New England Revolution en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, el 1 de noviembre de 2026. Joseph Prezioso / AFP

Inter Miami dejó escapar una ventaja de tres goles

El conjunto de Florida parecía tener asegurada la victoria ante su afición en el Nu Stadium. Ian Fray abrió el marcador en el minuto 14, Luis Suárez amplió la ventaja al 33 y Rodrigo De Paul firmó el 3-0 con un potente disparo desde fuera del área justo antes del descanso.

Sin embargo, Charlotte FC reaccionó en la segunda mitad y consiguió una remontada que silenció al público local. Liel Abada marcó un doblete en los primeros diez minutos del complemento y Rodolfo Aloko estableció el definitivo 3-3 en el minuto 90.

El técnico argentino lamentó la desconcentración de su equipo tras dejar escapar una ventaja de tres tantos.

«Pasó en un momento que nos obliga a despertar de verdad. El fútbol es de momentos, en estados de ánimo, y hoy no hemos estado a la altura», reconoció.

Messi disputó los 90 minutos y participó activamente en la elaboración del juego, aunque no consiguió encontrar grandes oportunidades para marcar.

Miami ya piensa en los playoffs

Con este resultado, Inter Miami terminó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este, con 60 puntos, y aseguró la ventaja de campo hasta las semifinales de conferencia.

Las Garzas comenzarán su camino en los playoffs frente al Columbus Crew, que derrotó 4-3 al Chicago Fire y consiguió evitar la ronda de repechaje.