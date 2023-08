En menos de un mes, Messi ha cambiado la historia del Inter Miami. Gracias a sus nueve goles en seis partidos, el conjunto rosanegro se encuentra clarificado por primera vez en un torneo internacional, la CONCACAF Champions Cup, y en su primera final, que disputará contra el Nashville el título de la Leagues Cup, el sábado.

También Messi quiere aportar para que Inter Miami logre la primera corona en su historia con el equipo.

Lo clave de la conferencia de prensa es que Messi remarcó las diferencias de su viaje a París. Puntualizó que nunca quiso irse de Barcelona y por lo tanto firmar por el PSG fue algo casi obligado. En cambio a Miami fue una decisión de toda su familia. El y todos los suyos querían viajar a Miami.

Uno de los periodistas le hizo notar las veces que había utilizado la palabra feliz y eso es lo que Messi transmite ahora.

Por eso se le ve tan alegre en la cancha, tan líder, tan solidario y defensor de su compañeros.

Además no se siente presionado:

“Lo he ganado todo y después de conquistar la Copa del Mundo [en Catar 2022] Ahora solo pienso en mi nuevo club”, dijo Messi. “Sería increíble para nosotros ganar la Leagues Cup y también para la gente que es hincha del club y para sus directivos que apuestan por hacer un equipo referente. Sería impresionante. También sería muy lindo para la gente del Inter, que viene a alentatnos y acompañarnos. Es un club muy joven y poder conseguir un título sería muy hermoso”.

En medio de una sala llena de expectativa, Messi se presentó con una camiseta rosada del Inter Miami y posó para los fotógrafos mostrando la camiseta por los dos lados: con el número 10 y su nombre y con el frente de la rosanegra.

“Mi decisión [de venir a Miami] pasó por muchas cosas, lo pensamos y decidimos con mi mujer y los chicos [Thiago, Mateo y Ciro]. La familia en general”, dijo Messi. “Vine a jugar y a seguir disfrutando del fútbol. Elegí este lugar por eso. Estoy muy feliz por la decisión que hemos tomado, por mi familia, por como vivimos el día a día, cómo disfrutamos esta ciudad. Estamos muy agradecidos por el recibimiento en Estado Unidos en general. El trato de la gente es espectacular, estoy feliz del momento que estamos viviendo”.

Otras impresiones interesantes dejó Messi

“Llegamos con mucha ilusión y con ganas de seguir obteniendo resultados. Para la gente es una gran sorpresa que hoy estemos a punto de lograr un título, pero no para quienes nos ven trabajar y entrenar. Nos hemos preparado para esto. El equipo hizo un crecimiento muy grande con la llegada del Tata [Gerardo martino]. Conseguir el título es el primer objetivo”.

“Estamos terminando de acomodarnos, recién hace un mes y medio que llegamos. No tenemos la casa donde vamos a vivir. Pero todo ha sido muy fácil. Este es el lugar que estábamos convencidos de venir a vivir. La gente nos hizo muy fácil las cosas. Los nenes empiezan el cole pronto. Nos falta poquito todavía [para instalarnos], pero ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos. Cambiar de Barcelona a París fue mucho más complicado y ahora ha sido totalmente diferente”.

“Desde que empezó sabíamos que era un comienzo de cero: entrenador nuevo, jugadores nuevo. La ayuda de todos los companeros que ya estaban es clave. Esta es una linda oportunidad para cambiar y fijarnos objetivos difíciles. La Leagues Cup es exigente. Los equipos mexicamos tienen muy bien nivel, la Liga Mexicana es muy competitiva, cuenta con grandes jugadores de nivel mundial. La MLS, por su parte, muestra que puede competir de igual a igual. Apuntamos a lo más alto”.

“Desde mi llegada a Miami, el recibimiento ha sido impresionante. Es una ciudad con muchos latinos y hace mucho más fácil las cosas, el latino es más cercano y demostrativo. El cariño, la cercanía, y eso es lo más importante, sano y lindo para acomodarte y disfrutar de lo que uno hace”.

“Ya habia estado de vacaciones en Miami. Ya me gustaba. Me he visitado muchos lugares porque vinieron muchos partidos seguidos. He tenido algunos momentos para salir, estoy feliz disfrutando de esta nueva etapa, y la experiencia de vivir en este país es algo siempre me pasó en la cabeza, siempre lo tuve en mente”.

(Sobre la posibilidad de ganar su octavo Balón de Oro y el Premio al Mejor Jugador de la UEFA)

“Son premios muy importantes por lo que significa de reconocimiento, nunca le di importancia entre comillas a los premios individuals. Lo más importante son los premios colectivos, a nivel grupal y haberlo conseguido todo y el mundial ahora pienso mucho menos esos premios. Si no llegan no pasa nada. Tengo nuevos objetivos con este club. Quiero seguir consiguiendo titulos”.

“Venía de un mes de vacaciones y al principio me costó un poco el día a día, mucho calor, humedad, a veces se nota. Aunque mis compañeros que viven aquí me dicen que uno nunca se terminan de adaptar al calor. Aún lo sufren. No tengo ningún problema. Tampoco tengo problemas en jugar en cancha sintética. Toda mi inferiores las hice en cancha sentética, no tengo problemas”.

“La decisión de venir acá fue tomada con tiempo [no como se pensaba que fue de un momento a otro]. Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, fue de un día para otro, yo no me quería ir de Barcelona. Fue difícil acostúmbrame a un lugar diferente, se hizo dificil. Todo lo contrario lo que pasa acá”.