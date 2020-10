Leo, que ha llegado a cuatro finales: Copa América 2007, Copa del Mundo 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016 sin poder obtener el campeonato, tras la derrota ante Chile en 2016 dijo que su ciclo con la selección había terminado.

“Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí (risa nerviosa). Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, dijo entonces.

Luego volvió en la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018 y de nuevo vistió la camiseta de su país en la Copa América 2019. En la semifinal contra Brasil, Argentina fue víctima de un pésimo arbitraje. Tras la derrota, Leo explotó y acusó a la Conmebol de corrupta.

Lionel Messi Copa America 2019-29 de JUNIO La Albiceleste tiene a su astro Lionel Messi, quien tenía seis años cuando se ganó la Copa América de fútbol de 1993, a la espera de alzar su primer trofeo con el seleccionado mayor de Argentina. AP/Edison Vara

En el partido por el tercer lugar contra Chile, Leo sufrió una lamentable agresión de Gary Medel. El árbitro no sólo expulsó a Medel con tarjeta roja directa, sino también a Messi. Un momento surrealista que dejó a todos alucinando.

¿Pecho frío?

La expresión “pecho frío”, que describe a quien no le pone corazón a lo que hace, algunos detractores de “La Pulga” la han usado para acusarlo.

Sebastián Fest, autor del libro Misterio Messi: Los secretos del mejor jugador del mundo, al descubierto, piensa, sin embargo, que “aquel que juega tan bien al fútbol no puede ser pecho frío, más bien debe ser muy valiente”.

Para el periodista Jorge Barraza, columnista de varios medios latinoamericanos y autor del libro Fútbol de ayer y de hoy, eterno debate, el solo hecho de pensar que Messi es “pecho frío” es estúpido. “Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. El solo hecho de plantearse que Messi es ‘pecho frío’, no solo es estúpido, es de mala fe”, apuntó.

Messi vs. Argentina

Sergio Levinsky, sociólogo y periodista, explicó a UNANIMO DEPORTES varios factores para entender la relación de Messi con Argentina.

“Él salió a los 13 años a Barcelona y nunca jugó en la liga local, eso es un primer problema, y algunos podrían interpretarlo como cierta falta de identidad. El segundo problema es que él estuvo acostumbrado por muchos años a un fútbol de toque, precisión y velocidad, y en Argentina no se acostumbra a jugar así”.

Levinsky agrega un tercer problema: “En esta generación ya los chicos han hecho fortunas, se muestran distantes ante los hinchas. En la Copa América 2011, por ejemplo, no saludaban a los hinchas desde los buses o en los hoteles, es una generación un poco rara”.

ESCUCHA los mejores shows de deportes a través de UNANIMO Deportes Radio. DALE CLICK AQUÍ

Para Sebastian Fest, sin Messi la Albiceleste no hubiera llegado a cuatro finales. “La Argentina le ha ofrecido una selección muy desordenada, un montón de técnicos distintos, también diferentes sistemas y él siempre estuvo allí. Sin él no se hubiera llegado a esas finales”.

El más argentino de los argentinos

Fest cuenta que cuando Messi tenía 14 años, “el abuelo de Gerard Piqué se le acercó y le propuso jugar para España. Messi le respondió no, mi sueño es jugar con Argentina”.

Algunos lo han acusado de no sentir la camiseta, pero la periodista Cristina Cubero del diario Mundo Deportivo, de Barcelona, sostiene que nunca vio a un jugador más argentino que Messi.

Juan Antonio Pizzi, exfubolista argentino y seleccionador de Chile, ve en Messi a alguien a quien “siempre le exigimos más. Incluso, cuando lo que ofrece es de por sí mucho. Creo, sin embargo, que la gente lo respeta y lo valora como al mejor jugador de la historia, junto a Maradona, y eso no va a cambiar”.

Click aquí para acceder a más contenidos de UNANIMO Deportes