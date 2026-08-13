EEUU defiende trabajos para eregir muro virtual contra la migración en parque fronterizo con México

Desde una vista aérea se observa a familias remando por el río Grande a través del Cañón Santa Elena hacia un campamento en el Parque Nacional Big Bend, Texas.

LOS ÁNGELES — El Gobierno del presidente Donald Trump defendió este jueves la nueva construcción para erigir un muro virtual dentro de Big Bend, un parque nacional en la frontera sur de Estados Unidos, tras las críticas que ha generado la llegada de maquinaria pesada a la zona en Texas.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, aclaró hoy en un comunicado que se está construyendo una nueva vía de acceso, mejorando caminos existentes, instalando tecnología de detección y colocando barreras para vehículos en ubicaciones estratégicas y limitadas.

La explicación se da después de que activistas denunciaran el despliegue de maquinaria pesada, como excavadoras, y el derribo de árboles en el parque que limita con los estados mexicanos de Chihuahua y Coahuila.

Scott defendió hoy que “NO estamos construyendo” un muro de 30 pies de altura ni instalando iluminación tipo estadio a través del Parque Nacional Big Bend.

Añadió que lo que los vecinos del sector y los ambientalistas están reportando son trabajos de topografía y diseño. “Trabajamos para preservar el paisaje y proteger los accesos de los que dependen los visitantes y las empresas locales”, indicó.

Las quejas de ambientalistas

Según activistas ambientalistas, "la construcción de un muro fronterizo en el parque acabará con el acceso al Río Grande, vital para la economía local y la fauna de la zona, y supondrá un daño "irreversible a una zona silvestre ecológicamente sensible".

Una barrera física también "cortaría de manera permanente" las rutas esenciales de movimiento para la vida silvestre, incluyendo jaguares, osos, borregos cimarrones y antílopes, y al mismo tiempo "aportaría poco o ningún beneficio al control y la seguridad fronteriza", según argumentan los abogados del Center for Biological Diversity en una demanda presentada en abril pasado para detener la construcción.

Sin embargo, no mencionan la seguridad de Estados Unidos en materia de migración y narcotráfico.

Los trabajos han enfrentado severas críticas, incluso de republicanos. El martes pasado, el senador republicano por Texas John Cornyn solicitó al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que consultara a las autoridades locales antes de proceder con la construcción.

El jefe del Departamento del Alguacil del condado de Terrell, Thaddeus Cleveland —republicano y agente retirado de la Patrulla Fronteriza con 26 años de experiencia—, ha dicho que si bien considera que algunas barreras pueden ser útiles, no respalda las barreras para vehículos previstas para su condado, según declaró recientemente a la televisora KXAN.

Desde la llegada de Trump al poder, el número de personas que son interceptadas intentando cruzar la frontera de manera ilegal ha llegado a su punto más bajo en 50 años, según un análisis del Centro de Investigaciones Pew.

El área de Big Bend es, además, una de las que menos registran cruces: con menos del 1,3 % de los arrestos en el año fiscal 2025, debido a su escarpado paisaje.

FUENTE: Con información de EFE