EEUU y otros países expresan solidaridad con el pueblo y nuevo gobierno de Colombia

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU expresó su solidaridad al pueblo de Colombia y a la nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que está listo para dar apoyo tras el fuerte terremoto de 7.4 de magnitud que sacudió al país este lunes y que ha dejado 20 fallecidos y severos daños en varias ciudades.
El secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó la posición del gobierno de Donald Trump ante el evento sísmico que provocó la emergencia dictada por el presidente de la Espriella para la ciudad de Pereira, una de las localidades con mayores daños reportados.
En su mensaje por X, Rubio también informó que está atento a los ciudadanos estadounidenses en el país suramericano y pidió seguir a las cuentas de las redes sociales de la embajada en Bogotá en el empeño de prestar apoyo ante cualquier eventualidad.
Solidaridad con Colombia
El senador republicano Rick Scott también sumó su voz de solidaridad a los colombianos, y dijo estar “monitoreando” la situación en Colombia tras el poderoso terremoto y eesaltó la alianza estratégica entre los dos países.
“Estamos con el Presidente @ABDELAESPRIELLA y el pueblo colombiano mientras se recuperan”, aseguró en su mensaje por la red social.
México ante el terremoto
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció el apoyo de su gobierno a Colombia, ante el evento sísmico de gran magnitud, similar al que afectó a su país hace tres semanas.
“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa de los lunes.
Aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia.
FUENTE: Con información de Marco Rubio, senador Rick Scott, red X, EFE