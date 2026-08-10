EEUU y otros países expresan solidaridad con el pueblo y nuevo gobierno de Colombia

Personas caminan sobre los escombros de uno de los 20 edificios colapsados por el terremoto este lunes en Cali, Colombia.

WASHINGTON .- El gobierno de EEUU expresó su solidaridad al pueblo de Colombia y a la nueva administración del presidente Abelardo de la Espriella y aseguró que está listo para dar apoyo tras el fuerte terremoto de 7.4 de magnitud que sacudió al país este lunes y que ha dejado 20 fallecidos y severos daños en varias ciudades.

El secretario de Estado, Marco Rubio , manifestó la posición del gobierno de Donald Trump ante el evento sísmico que provocó la emergencia dictada por el presidente de la Espriella para la ciudad de Pereira, una de las localidades con mayores daños reportados.

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En su mensaje por X, Rubio también informó que está atento a los ciudadanos estadounidenses en el país suramericano y pidió seguir a las cuentas de las redes sociales de la embajada en Bogotá en el empeño de prestar apoyo ante cualquier eventualidad.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 10, 2026

Solidaridad con Colombia

El senador republicano Rick Scott también sumó su voz de solidaridad a los colombianos, y dijo estar “monitoreando” la situación en Colombia tras el poderoso terremoto y eesaltó la alianza estratégica entre los dos países.

“Estamos con el Presidente @ABDELAESPRIELLA y el pueblo colombiano mientras se recuperan”, aseguró en su mensaje por la red social.

Estoy monitoreando de cerca la situación después del poderoso terremoto que azotó Colombia y se sintió en toda la región, incluido Ecuador.



Anne y yo estamos rezando por la seguridad del pueblo colombiano y de todos los afectados.



Colombia es un gran amigo e importante aliado… https://t.co/H4OMoDFVMI — Rick Scott (@SenRickScott) August 10, 2026

México ante el terremoto

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció el apoyo de su gobierno a Colombia, ante el evento sísmico de gran magnitud, similar al que afectó a su país hace tres semanas.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa de los lunes.

Aseguró que su administración permanece pendiente de la evolución de la emergencia.

FUENTE: Con información de Marco Rubio, senador Rick Scott, red X, EFE