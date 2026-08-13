jueves 13  de  agosto 2026
IMPORTACIONES

EEUU reanuda operaciones para importar aguacates de México

Las autoridades estadounidenses inspeccionan plantaciones y empacadoras de aguacate antes de autorizar las importaciones, suspendidas el miércoles pasado por una "amenaza contra intereses estadounidenses" en Michoacán

Imágenes de aguacates producidos en California.

Imágenes de aguacates producidos en California.

AP/Armando Solis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos informó el jueves la reanudación de las operaciones necesarias para importar aguacates de México, suspendidas hace una semana tras una alerta de violencia en Michoacán, el principal estado productor de este fruto.

Por protocolo, las autoridades estadounidenses inspeccionan plantaciones y empacadoras de aguacate antes de autorizar las importaciones.

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Las operaciones fueron suspendidas el miércoles pasado tras identificarse una "amenaza contra intereses estadounidenses" en Michoacán, que produce alrededor de dos millones de toneladas de aguacate al año. Las inspecciones se reanudaron parcialmente el viernes.

Michoacán registra desde hace años asesinatos de autoridades y extorsión a productores por parte del crimen organizado.

El gobierno mexicano reforzó la seguridad con el despliegue de unos 1.500 militares en las zonas productoras. Esta semana también anunció el arresto de 12 personas acusadas de extorsión.

"Reconozco al gobierno de México, particularmente a su gabinete de Seguridad, por las acciones y la estrecha coordinación que hicieron posible esta reanudación total de manera eficiente", escribió en X el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

La extrema violencia en México

"Continuaremos monitoreando las condiciones de seguridad y ajustando nuestras operaciones según corresponda", añadió. "Nuestra prioridad sigue siendo la seguridad del personal estadounidense y de los habitantes de Michoacán".

El incidente ocurre en medio de la presión del presidente Donald Trump sobre México. El mandatario ha dicho que los cárteles gobiernan el país y ha amenazado con enviar a militares para combatir a los grupos criminales.

Las exportaciones de aguacate a Estados Unidos ya habían sido suspendidas temporalmente en 2024 después de que dos inspectores fueran agredidos en ese estado.

La temporada de mayor demanda estadounidense de aguacate coincide con las semanas previas al Super Tazón, la final del fútbol americano, que se juega en febrero. Este año, los productores de Michoacán y del vecino estado de Jalisco enviaron un récord histórico de 127.000 toneladas.

FUENTE: Con información de AFP.

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