jueves 13  de  agosto 2026
NARCOTRÁFICO

EEUU y México refuerzan seguridad en zona fronteriza donde opera cártel de Juárez

El cártel de Juárez fue hasta hace 20 años uno de los más poderosos de México y Trump lo sumó a la lista de bandas criminales

Los vehículos militares recorrieron la zona fronteriza de El Paso- Ciudad Juárez (AFP)

Los vehículos militares recorrieron la zona fronteriza de El Paso- Ciudad Juárez (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD JUÁREZ -- Fuerzas de Estados Unidos y México realizaron este jueves ejercicios de seguridad en la zona fronteriza El Paso-Ciudad Juárez, donde opera el cártel de Juárez recientemente designado como organización terrorista por Washington.

El gobierno del presidente Donald Trump sumó hace un mes a la lista de bandas criminales designadas como terroristas al cártel de Juárez, hasta hace 20 años uno de los más poderosos de México.

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La exhibición de seguridad en Estados Unidos fue encabezada por la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), mientras que del lado mexicano destacó la presencia de militares y guardias nacionales.

“Queremos enseñarles, mostrarles que estamos todos unidos”, dijo el periodista Roberto Domínguez, subjefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas.

“La frontera está más segura que nunca”, añadió al subrayar que también trabajan con México para llevar ante la justicia a los traficantes de drogas y de personas que operan en la frontera.

Vehículos y helicópteros recorrieron Río Bravo

Numerosos vehículos policiales y militares de ambos países recorrieron los caminos de tierra que bordean el Río Bravo, la frontera natural que está estrechamente vigilada por Estados Unidos, que a unos metros erigió una infranqueable barrera metálica para impedir el paso de migrantes sin papeles.

En los ejercicios participaron también helicópteros que recorrieron la frontera y desde los cuales descendieron a través de cuerdas personales de las fuerzas especiales.

Desde su regreso a la presidencia estadounidense en enero de 2025, Trump ha reclamado a México y le ha advertido con imponer aranceles por no poner freno al tráfico de migrantes y de drogas a Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de julio pasado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las detenciones de migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza cayeron un 94% en el segundo mandato de Trump.

El cártel de Juárez fue uno de los más poderosos de México, pero ha sido diezmado por la captura de sus líderes y sus pugnas con otras bandas.

Washington ha designado como terroristas a la banda de Los Viagras, de Michoacán, y los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, entre otros. Estos últimos son considerados los más poderosos de la actualidad.

FUENTE: Con información AFP

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