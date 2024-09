"Mi novio me engaña con Messi", una obra teatral en que la gran ilusión es que el crack vaya a verla

Bruno Gatti, Andrea Estévez y Fernando Fiore dan vida a la comedia “Mi Novio me Engaña con Messi”.

La actriz y productora teatral Andrea Estévez se encuentra en todos los preparativos para el estreno en Miami de la comedia “Mi novio me engaña con Messi” y tiene tanta confianza en la obra que siente el pálpito que el mejor futbolista del mundo y su esposa Antonella irán en persona a verla.

El autor es el argentino Bruno Gatti y la obra está planteada como el relato de un partido de fútbol.

“Esta obra sale totalmente de lo común”, comentó Estévez. “Tengo más de 25 años en el teatro y más de 30 comedias en mi haber y ‘Mi novio me engaña con Messi’ se distingue por cosas muy particulares. Hace reír, llorar y el público va a disfrutar de todos esos matices”.

Son tres personajes en escena: el propio Gatti hace el papel del “novio”, quien por coincidencia también se llama Leo; Estévez en principio iba a ser solo la productora, pero terminó tan involucrada que hace el papel de la novia Claudia; y el relator es Fernando Fiore.

“Hace cuatro años que vivo en Estados Unidos, abrí mi propia productora Nova Productions y empecé a trabajar en lo mío”, reveló Estévez, de larga trayectoria en el teatro en Argentina. “Cuando surgió la posibilidad de poner en escena la obra de Bruno, delineamos los personajes y nos faltaba el relator”.

Obra de Lionel Messi (2).jpg La actriz y productora argentina Andrea Estévez es uno de los personajes de la comedia “Mi Novio me Engaña con Messi”. Nova Productions

Durante la Copa América USA 2024, Estévez se encontró con Fiore en el Festival "Viva Argentina", en Dania Beach, con motivo del partido en el que la albiceleste venció 2-0 a Canadá para avanzar a la final, que luego ganaría.

Ella conocía la trayectoria de Fiore como personalidad de la televisión y como comentarista de los partidos del Inter Miami.

“En el evento de Dania Beach, Andrea se acercó y me ofreció el papel de narrador y presentador de TV en ‘Mi novio me engaña con Messi", recordó Fiore. “Yo sabía de ella porque es muy conocida en Argentina y el vicepresidente de la filial de River Plate en Miami, a la cual pertenezco, Daniel Charif, muy amigo de Andrea y director de la obra, algo me había hablado”.

Fiore aceptó de inmediato y solo explicó que los únicos días de la semana que no está disponible son los sábados porque tiene que comentar los partidos de Messi. La productora no tiene problemas con eso y la obra se presentará los viernes.

“Lo que no sabía es la enorme pasión, además del fútbol, que Fernando siente por el teatro”, afirmó Estévez. “Recién me enteré cuando me lo dijo después de que le ofrecí el papel para la obra. Él ya tiene experiencia en actuación, porque ha estudiado teatro y tuvo anteriormente un papel en la película sobre Diego Maradona”.

Con el plantel conformado, empezaron los preparativos

La historia es la convivencia de dos personas que es narrada como un partido de fútbol. El relator comenta cada acción y conflicto de la pareja. Hay tarjetas amarillas y rojas, se recurre al VAR para dilucidar las situaciones más discutidas, se intercalan las escenas en vivo con proyecciones en video y elementos televisivos.

Leo (el personaje) es un fanático patológico del fútbol y devoto admirador de Messi. Participa en un concurso televisivo llamado “El MessiLoTodo” por un millón de dólares y demuestra unos conocimientos asombrosos sobre el crack.

Claudia, por su parte, ha vivido toda su vida a la sombra del fútbol, debido a la carrera de su padre y de su exmarido como futbolistas. Y su relación con Leo es la cereza del pastel.

Vivir con una persona tan fanatizada por el fútbol puede convertirse en un drama, pues de acuerdo a la obra y en algunos casos en la vida real, puede llegar a arruinar un montón de situaciones de convivencia.

A diferencia de la vida real, sin embargo, la ficción tiene la ventaja de poder recrear el mundo a su imagen y semejanza, pero agregándole elementos cómicos que atenúan el dolor y el sufrimiento y conviertan una situación insoportable en escenas hilarantes y divertidas.

“La obra equilibra perfectamente el humor con momentos emotivos”, informaron los productores. “Explora a través de diálogos ingeniosos y situaciones cómicas temas universales como la búsqueda del amor y la comunicación en la pareja, entre otras cosas”.

Estévez confesó que se sentiría inmensamente halagada si Messi y su esposa Antonella, además de familia y amigos de la pareja llegan a Casastudios (228 y 89 Street, Surfside) a ver la obra.

Obra de Lionel Messi (1).jpg “Mi Novio me Engaña con Messi” es una comedia muy divertida y se estrenará en Miami. Nova Producciones

“A diferencia de Barcelona, París o Argentina, vivir en el sur de la Florida le permite a Messi algunas salidas como cualquier persona”, dijo Estévez. “Todavía se recuerda cuando empujaba su carrito en un día de compras en Publix o ingresando en algún restaurante”.

De seguro, lo primero que van a hacer los productores es invitar al astro máximo.

“Ojalá pueda llegar a ver personalmente la obra, sería espectacular”, agregó Estévez. “Además, Fernando [Fiore] relata al Inter Miami, así que las condiciones están dadas”.

Fiore también piensa que existen muchas posibilidades de que Messi, su familia y sus amigos asistan personalmente a presenciar la obra.

“Todos estamos con la gran ilusión de tener a Messi en alguna oportunidad en el teatro disfrutando la obra en la que él es el personaje central”, comentó Fiore. “Cada vez que la leo me parece que Bruno [Gatti] hizo una obra simpática, divertida, entretenida, que saca sonrisas y hace ver la vida como un partido de fútbol”.