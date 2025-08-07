jueves 7  de  agosto 2025
Sexta caída consecutiva de los precios del petróleo

El precio del petróleo estadounidense West Texas Intermediate cayó por cuarta vez consecutiva un 0,73%, y cerró los 63,88 dólares. Una semana antes, estaba muy por encima de los 69 dólares por barril

Imagen de una refinería de petróleo.

Imagen de una refinería de petróleo.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo volvieron a cerrar a la baja este jueves por sexta sesión consecutiva, tras las perspectivas abiertas por nuevas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que evitarían un recorte radical de las exportaciones de crudo ruso.

El petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en septiembre, cayó a su vez un 0,73%, y cerró en 63,88 dólares. Una semana antes, estaba muy por encima de los 69 dólares por barril.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en octubre cayó un 0,69%, hasta los 66,43 dólares.

El Kremlin anunció el jueves un "acuerdo de principio" para una reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump "en los próximos días", aunque descartó de inmediato una cumbre tripartita con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien insiste en negociar directamente con su homólogo ruso.

India y Rusia en la mirilla

Estas declaraciones se producen tras una "productiva" visita a Moscú del enviado estadounidense Steve Witkoff, que mantuvo conversaciones con el presidente ruso.

Trump le dio a Rusia un ultimátum, que vence el viernes, exigiéndole que llegue a un acuerdo con Kiev o se enfrente a severas sanciones que afectarían en particular sus exportaciones de petróleo, una fuente clave de financiación para Moscú.

Rusia es el tercer mayor productor y el segundo mayor exportador de crudo del mundo.

El miércoles, Trump comenzó a presionar a India, el segundo mayor consumidor de crudo ruso, con aranceles del 25% sobre una amplia gama de productos, además del arancel del 25% que entró en vigor el jueves.

Pero por ahora, Nueva Delhi no ha cedido a la presión estadounidense, y las refinerías "no han recibido órdenes de limitar sus compras rusas", dijo John Evans, analista de PVM.

Putin se reunió el jueves con Ajit Doval, asesor de Seguridad Nacional del primer ministro indio Narendra Modi.

FUENTE: Con información de AFP.

