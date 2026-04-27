lunes 27  de  abril 2026
Fútbol

Miami impulsa clínicas juveniles rumbo al Mundial 2026 con programa ONE GAME ONE FUTURE

FIFA World Cup 2026 Miami Host Committee amplió su programa ONE GAME ONE FUTURE con clínicas gratuitas de fútbol juvenil y talleres educativos en Miami-Dade como legado social rumbo al Mundial 2026.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA exhibido en Los Ángeles durante un tour, el 24 de marzo de 2026.

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA exhibido en Los Ángeles durante un tour, el 24 de marzo de 2026.

FREDERIC J. BROWN / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El comité organizador de FIFA World Cup 2026 en Miami continúa fortaleciendo su impacto comunitario con la expansión del programa ONE GAME ONE FUTURE, una iniciativa enfocada en el desarrollo juvenil, la inclusión y el legado social previo a la Copa del Mundo.

Durante el fin de semana, el FIFA World Cup 2026 Miami Host Committee organizó actividades en Flamingo Park y Haulover Park, donde niños, educadores y líderes comunitarios participaron en clínicas gratuitas de fútbol y talleres de formación para entrenadores.

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Clínicas gratuitas y formación para líderes locales

El programa, desarrollado junto a Miami-Dade County, busca utilizar el deporte como herramienta para promover liderazgo, trabajo en equipo y oportunidades educativas.

Los jóvenes participaron en sesiones prácticas orientadas al desarrollo técnico y valores deportivos, mientras que profesores y facilitadores recibieron herramientas para mejorar métodos de entrenamiento y crear espacios inclusivos.

Autoridades destacan impacto social

Entre los asistentes estuvieron Jennifer Roche, directora de Comunidad y Legado del comité organizador, así como las comisionadas Vicki L. Lopez y Micky Steinberg.

Lopez destacó que iniciativas como esta ayudan a los niños a mantenerse activos, ganar confianza y aprender valores como disciplina y compañerismo. Por su parte, Steinberg señaló que invertir en mentoría y acceso a oportunidades fortalece a toda la comunidad.

El legado del Mundial 2026 en Miami

El copresidente del comité anfitrión, Rodney Barreto, afirmó que el deporte tiene poder para unir comunidades y generar un impacto duradero.

Con programas como ONE GAME ONE FUTURE, Miami busca que la llegada del Mundial 2026 deje beneficios tangibles más allá de los estadios, especialmente para las nuevas generaciones.

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