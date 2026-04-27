lunes 27  de  abril 2026
Fórmula 1

Sebastián Montoya llega a Miami: la promesa colombiana que quiere conquistar la Fórmula 2

Sebastián Montoya competirá del 1 al 3 de mayo en Miami en la histórica primera fecha norteamericana de la FIA Formula 2 Championship.

Sebastián Montoya competirá del 1 al 3 de mayo en Miami en la histórica primera fecha norteamericana de la FIA Formula 2 Championship.

Sebastián Montoya competirá del 1 al 3 de mayo en Miami en la histórica primera fecha norteamericana de la FIA Formula 2 Championship.

Rimas Sports
Por Pedro Felipe Hernández

Sebastián Montoya aterriza en Miami con la misión de seguir construyendo su nombre entre los grandes talentos emergentes del automovilismo mundial. El piloto colombiano será protagonista del 1 al 3 de mayo durante el fin de semana del Miami Grand Prix, donde disputará una cita histórica para la FIA Formula 2 Championship.

Será la primera vez que la Fórmula 2 compita oficialmente en Norteamérica, un paso importante para la categoría que sirve como plataforma de desarrollo hacia la Formula 1.

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Montoya busca consolidarse entre las futuras estrellas

A sus 20 años, Sebastián Montoya se perfila como uno de los nombres a seguir dentro del automovilismo internacional. Su progreso durante la temporada 2025, incluyendo un segundo lugar en Barcelona, confirmó su evolución deportiva y lo posicionó dentro del grupo competitivo de la categoría.

Ahora llega a Miami en una etapa clave de crecimiento, con mayor experiencia, madurez y ambición por acercarse a la élite del deporte motor.

Miami, escaparate ideal para la nueva generación

La presencia del colombiano en Miami trasciende lo deportivo. La ciudad estadounidense se ha convertido en un centro global donde convergen velocidad, entretenimiento, moda y cultura, lo que la transforma en el escenario ideal para proyectar nuevas figuras.

Además, Montoya conecta con una generación joven de aficionados latinoamericanos que buscan nuevos referentes en el motorsport.

Más allá del apellido Montoya

Aunque el apellido inevitablemente remite a Juan Pablo Montoya, uno de los pilotos latinoamericanos más exitosos de su época, Sebastián trabaja para escribir su propia historia.

Su perfil responde al piloto moderno: competitivo, internacional, mediático y consciente de que hoy también se compite construyendo identidad, marca personal y conexión con nuevas audiencias.

El radar del futuro

Mientras la Fórmula 1 concentra los focos globales, la Fórmula 2 suele anticipar a las estrellas del mañana. En ese radar, Sebastián Montoya empieza a ganar cada vez más protagonismo.

Miami puede ser otro paso decisivo en el camino del colombiano hacia la máxima categoría.

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