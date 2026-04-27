lunes 27  de  abril 2026
EEUU

Melania Trump pide a la cadena ABC medidas contra Jimmy Kimmel por bromear con su eventual viudez

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de EEUU", dijo Trump a Kimmel a quien llamó cobarde

La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.

La primera dama Melania Trump y el presentador de televisión Jimmy Kimmel.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, arremetió este lunes contra el humorista pro demócrata Jimmy Kimmel, tras señalar que su retórica "odiosa y violenta" divide al país, pidiendo de nuevo que su cadena, ABC, actúe contra el presentador, después de que se refiriera a Melania Trump como "una viuda en espera" apenas unos días antes del tiroteo en la cena de corresponsales.

"La retórica odiosa y violenta de Kimmel tiene como objetivo dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos", indicó la primera dama en un mensaje en redes sociales, en el que insiste en que el presentador "no debería tener la oportunidad de entrar en los hogares cada noche para difundir odio".

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En un mensaje publicado en X, la primera dama señaló que la cadena debería "tomar medidas" ante este tipo de contenidos.

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¿Parodia del atentado?

El presentador hizo una parodia en su programa 'Jimmy Kimmel Live' sobre la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca, dos días antes del evento, como si fuera él el comediante elegido para entretener a los invitados, entre los que estaban, por primera vez, el presidente Donald Trump, su esposa Melania y altos funcionarios de su gabinete.

El presidente, la primera dama y los funcionarios tuvieron que ser evacuados luego de que un hombre armado lograra cruzar la barrera de seguridad del hotel donde se celebraba el evento y comenzara a disparar hacia la puerta donde estaban celebrando la cena.

Como presentador de un programa nocturno, Kimmel ha estado en el centro del debate sobre la libertad de expresión protegida por la Constitución estadounidense, de la que se estaría abusando en nombre de esa "libertad" hasta promover el crimen contra el presidente en redes sociales y de falsas acusaciones.

En su monólogo del pasado jueves, Kimmel se presentó a sí mismo como el hipotético maestro de ceremonias de la cena de los corresponsales de la Casa Blanca.

En un momento, el cómico se dirigió a la primera dama, presente entre el público, y le dijo: "Señora Trump, tiene el aura de una futura viuda".

"No es comedia"

En su mensaje, Melania Trump afirmó que el contenido del programa "no es comedia" y acusó al humorista de contribuir a "profundizar en la división política en Estados Unidos".

También sostuvo que figuras como Kimmel "no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses cada noche para difundir mensajes de odio".

La primera dama instó a la dirección de ABC a "tomar una postura" y cuestionó cuánto tiempo más la cadena permitiría el comportamiento del presentador.

"Cobarde"

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan en la enfermedad política que impera en Estados Unidos", indicó Melania Trump en X.

La primera dama dijo además que personas como Kimmel "no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar el odio" y tildó a Kimmel de "un cobarde" que "se esconde tras ABC porque sabe que la cadena seguirá protegiéndolo".

"¿Cuántas veces más permitirá la dirección de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a costa de nuestra comunidad?", insistió.

El año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

FUENTE: Con información de AFP / EFE y Europa Press

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