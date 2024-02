Miami, una ciudad de ensueño para los dominicanos en la Serie del Caribe

En los dos eventos previos, los representantes de la República Dominicana consiguieron el título. ¿Se repetirá la historia este año?

Los Tigres del Licey, que triunfaron en la liga invernal dominicana, además de tratar de buscar esa hegemonía quisqueyana en Miami, también salen con la misión de retener la corona que obtuvieron el año pasado en Caracas.

En la primera edición del torneo en el sur de la Florida, la primera disputada fuera de los escenarios tradicionales, los Leones del Escogido - representantes de la República Dominicana- alzaron el título tras culminar la serie con un balance de cinco triunfos y dos derrotas. Para entonces se jugaba con un formato diferente al actual, que cuenta con juegos de semifinal y final.

Esta cita fue realizada del 5 al 11 de febrero en el Orange Bowl, un estadio de fútbol americano.

Un año después, la Serie del Caribe también se jugó en Miami. Esta vez en el estadio “Bobby Maduro”, que era un genuino parque para jugar béisbol.

Los dominicanos volvieron a sonreír en la ciudad del sol, cuando los Tigres del Licey se titularon invictos.

En la primera ronda, el equipo dominicano derrotó a Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) 8-2, blanqueó a Potros de Tijuana (México) 4-0 y aplastó a Venezuela 12-1. Luego, extendieron su abrumador dominio sobre Venezuela -en la ronda final marcadores de 13–4 y 13–1.

Tiburones busca concluir otra sequía, ahora para Venezuela

El conjunto de Tiburones de La Guaira consiguió el campeonato de la Liga de Béisbol invernal en Venezuela luego de 38 años. Ahora, nuevamente comandados por el cubano Yasiel Puig, buscarán darle el primer título de la nación llanera en 15 años.

El último cetrero de un conjunto venezolano en Serie del Caribe fue en 2009, cuando los Tigres de Aragua -al final de su dinastía- lograron coronarse en Mexicali.

Yasiel Puig El cubano Yasiel Puig a servicio de los Tiburones de La Guaira conecta jonrón en el octavo inning ante los Tigres del Licey en la Serie del Caribe Miami 2024 SILVIO CAMPOS - DLA

Los Tiburones, en tanto, alcanzaron en días pasados su octavo título nacional, pero el club fundado en 1962 nunca se ha consagrado en la Serie del Caribe. Su mejor figuración se produjo en 1983 y 1986, cuando quedaron subcampeones, con la presencia de jugadores de la talla de Tony Armas y Andrés Galarraga, entre otros.

Con la gran diáspora de venezolanos en los últimos años, debido a la dictadura de Nicolás Maduro, se espera que el conjunto guairense -como la selección en el Clásico- juegue con el público a su favor.

México, representado por los Naranjeros de Hermosillo, de llevarse el título que no consiguen desde 2016, Puerto Rico - con los Criollos de Cagua- intentarán repetir lo hecho en 2018, Panamá - con los Federales de Chiriquí- desean su segunda corona. Mientras que Curazao y Nicaragua -invitados al evento- tratarán de escribir su nombre en lo más alto de la historia.

Cuba y Colombia ausentes pero con futuro

Las delegaciones de Cuba y Colombia se ausentarán en esta edición de la Serie del Caribe, pero podrían estar presentes tan pronto como el otro año en Mexicali, según el comisionado de la Confederación de Béisbol del Caribe Juan Francisco Puello Herrera, en declaraciones ofrecidas a MLB.com. Pero ahora, el enfoque es esta novedosa serie en Miami, también con miras a un futuro en sedes parecidas.

“Se va a relanzar ya la Serie del Caribe, como un espectáculo que debe ir desarrollándose todos los años, de acuerdo a los planes en que hemos trabajado por mucho tiempo”, dijo.

Cuba no estará presente en el certamen debido a que no fue invitada para disputar el torneo. No es la primera ocasión en que la isla se queda fuera del certamen que es organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Cuba perdió las ediciones que se disputaron cuando Fidel Castro prohibió el béisbol en la isla. En el 2014, Cuba volvió a la Serie del Caribe, pero volvió a perderse las ediciones del 2020, 2021 y 2022.

Estados Unidos, ¿sede permanente de la Serie del Caribe?

El comisionado Puello Herrera señaló que la Serie en Miami será una prueba para ver qué tan viable es organizar otras ediciones dentro del país.

Acariciamos la idea siempre de celebrar esto ya con un acuerdo específicamente con algún equipo perteneciente a las Ligas Mayores”, dijo Puello Herrera. “Se dieron las circunstancias para que se pudiera hacer ahora en el 2024 en Miami, específicamente con los Marlins”.

El máximo ejecutivo de la entidad también afirmó que en un futuro, la Confederación podría intentar montar otras ediciones del evento en sedes de MLB.

“Estamos abiertos a cualquier otro estadio. Hay una gran fanaticada en algunos lugares en California, donde hay una gran cantidad de fanáticos latinos”, expresó Puello Herrera. “Estamos pensando en eso. Pero vamos a hacer esto ya, como una especie de proyecto modelo, para poder replicarlo ya, si es posible, en otro estadio de las Grandes Ligas”.

Calendario

Viernes 2 de febrero

Panamá vs Curazao 10:30 AM

Dominicana vs Nicaragua 3:30 PM

Puerto Rico vs México 8:30 PM

Sábado 3 de febrero

Venezuela vs Curazao 10:30 AM

México vs Panamá 3:30 PM

Dominicana vs Puerto Rico 8:30 PM

Domingo 4 de febrero

Panamá vs Nicaragua 10:30 AM

Puerto Rico vs Venezuela 3:30 PM

México vs Dominicana 8:30 PM

Lunes 5 de febrero

Nicaragua vs CurazaoSer 10:30 AM

Venezuela vs México 3:30 PM

Puerto Rico vs Panamá 8:30 PM

Martes 6 de febrero

México vs Nicaragua 10:30 AM

Curazao vs Dominicana 3:30 PM

Panamá vs Venezuela 8:30 PM

Miércoles 7 de febrero

Curazao vs Puerto Rico 10:30 AM

Dominicana vs Panamá 3:30 PM

Nicaragua vs Venezuela 8:30 PM

Jueves 8 de febrero: semifinales

Semifinal 1: 3:00 PM

Semifinal 2: 8:00 PM

Viernes 9 de febrero

Tercer lugar 3:00 PM

Final 8:00 PM