jueves 29  de  octubre 2026
BÉISBOL

Estrella de MLB lanza mensaje al gobierno encargado de Venezuela: "No vamos a lavarle la cara a nadie"

Willson Contreras, figura de la MLB, dijo que espera viajar a Venezuela para celebrar el título del WBC, pero "no vamos a presentarnos con otras personas"

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston en la MLB, reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada de un juego contra los Cerveceros de Milwaukee en Fenway Park, el 6 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts.&nbsp;

Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston en la MLB, reacciona tras ser golpeado por un lanzamiento durante la tercera entrada de un juego contra los Cerveceros de Milwaukee en Fenway Park, el 6 de abril de 2026 en Boston, Massachusetts. 

Jaiden Tripi / Getty Images / AFP
Por Redacción Diario Las Américas

Por segunda vez en el año, Willson Contreras está celebrando un campeonato; sin embargo, a diferencia de la primera vez, en esta ocasión no se trata de un título que le pertenezca directamente.

El primera base de los Medias Rojas de Boston, que fue monarca del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela en marzo, está de júbilo por su hermano menor, William, quien también fue parte de aquel histórico combinado nacional, y que este miércoles ayudó a que los Cerveceros de Milwaukee consiguieran su primer cetro en la Serie Mundial de la MLB.

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El mayor de los Contreras, que siempre ha dejado en evidencia la gran conexión que tiene con su hermano, se vistió con una camiseta de los Cerveceros y asistió al Tropicana Field de Tampa para ser testigo del momento en el que la organización lupulosa, liderada por William, quien se llevó el galardón al MVP del "Clásico de Otoño", rompió su sequía de campeonatos.

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Tras celebrar y felicitar a su hermano, Willson se tomó el tiempo de conversar con los medios de comunicación presentes y en una charla con ESPN Deportes, el carabobeño aseguró que tiene previsto, junto a sus compañeros, viajar a Venezuela en algún momento de la temporada muerta de las Grandes Ligas para celebrar el título obtenido en el Clásico Mundial, algo que no pudieron hacer en su momento por la proximidad de la campaña del mejor béisbol del mundo.

Pero el también campeón de la Serie Mundial en 2016 con los Cachorros de Chicago dejó claro que el viaje será exclusivamente para celebrar con la afición de su país y no con "otras personas".

Mensaje fuerte y claro

"Vamos a ir para compartir con los fanáticos", señaló Contreras, quien se encontraba de vacaciones en Hawái hace algunos días. "No para presentarnos con otras personas. No vamos para lavarle la cara a nadie. Esperemos lo entiendan así", agregó.

Si bien el paleador no especificó a quién se refería, parece fácil asumir que el objetivo del tajante mensaje era el gobierno encargado de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez. Las autoridades del régimen acostumbran a invitar a deportistas destacados del país al Palacio de Miraflores para celebrar sus logros, en lo que muchos consideran es un intento de lavar su imagen ante el mundo.

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