jueves 29  de  octubre 2026
BÉISBOL

Contreras y Chourio coronan un año mágico para Venezuela en la Serie Mundial

Tras levantar el primer título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo, la dupla criolla fue parte fundamental del cetro de Milwaukee en la MLB

El jardinero Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, es felicitado por su compañero Luis Lara tras conectar un sencillo de dos carreras que le dio la victoria a su equipo contra los Padres de San Diego en los playoffs de 2026.

El jardinero Jackson Chourio, de los Cerveceros de Milwaukee, es felicitado por su compañero Luis Lara tras conectar un sencillo de dos carreras que le dio la victoria a su equipo contra los Padres de San Diego en los playoffs de 2026.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

ST. PETERSBURG.- William Contreras y Jackson Chourio pusieron el miércoles el broche de oro a un año inolvidable para el béisbol venezolano, al liderar el primer título de Serie Mundial de los Cerveceros de Milwaukee.

Contreras, elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la rotunda victoria ante los Rays de Tampa Bay, y el joven Chourio ya habían sido parte de otro título histórico, el de Venezuela en el Clásico Mundial de béisbol.

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Contreras y Chourio, además del relevista Antonio Senzatela, se convirtieron así en los primeros latinos en ganar el mismo año el Clásico Mundial y el título de las Grandes Ligas.

"Un año muy bendecido por el que tenemos que darle muchas gracias a Dios por todo lo que ha podido hacer por nosotros", dijo en rueda de prensa Contreras tras el último triunfo de Milwaukee ante Tampa Bay por 4-1.

"Trabajamos muy duro para esto desde el principio, en los entrenamientos de primavera hasta ahora. Poder conseguirlo es especial", reconoció el receptor de 28 años.

Los Cerveceros se impusieron a los Rays por un global de 4-1 en una eliminatoria en la que fue fundamental su dúo estelar venezolano.

Contreras, tercer MVP venezolano tras Pablo Sandoval (2012) y Salvador Pérez (2015), tuvo una extraordinaria efectividad en las numerosas impugnaciones durante la Serie Mundial, y en la ofensiva acumuló ocho hits y cuatro carreras remolcadas.

El receptor, que ya había ganado un título en 2021 con los Bravos de Atlanta, se fundió en un emotivo abrazo con su hermano mayor Willson Contreras, que diez años atrás se coronó también campeón con los Cachorros de Chicago.

Apuesta premiada

Chourio era el otro gran aspirante al MVP por una Serie Mundial descomunal para un pelotero de 22 años. El martes igualó un récord de 1928 del legendario Babe Ruth de 10 hits en los primeros cuatro juegos de un "Clásico de Otoño" y el miércoles le sumó un undécimo imparable.

En los playoffs el bateador de Maracaibo acumuló 32 hits, una producción que ningún jugador había logrado antes de cumplir 23 años.

Chourio premió así la apuesta sin precedentes que los Cerveceros hicieron por él cuando era nada más que una gran promesa.

A finales de 2023, Milwaukee le entregó un contrato por ocho años y 82 millones de dólares, que puede elevarse hasta los 140 millones, el más lucrativo de la historia para un pelotero sin experiencia en la competición.

"Este dinero no me va a hacer cambiar. Y si me hace cambiar, va a ser para bien", afirmó entonces el prospecto.

A principios de 2024 se erigió en el pelotero más joven en abrir una temporada de la era moderna de Grandes Ligas como bate titular de un equipo y poco después, con 20 años, en el venezolano más precoz en pegar un jonrón.

Actualmente es el único jugador en la historia en registrar tres campañas consecutivas de 20 jonrones y 20 bases robadas antes de cumplir 23 años.

Con su capacidad para crecerse bajo presión, Chourio se ha ganado ya comparaciones con la gran leyenda venezolana, Miguel Cabrera.

"Este chico llega al juego con un propósito. Si le das la oportunidad, te va a hacer daño. Y eso me recuerda a Miguel Cabrera", afirmó el dominicano David Ortiz, leyenda de los Medias Rojas de Boston, después de que Chourio conectara jonrón en el primer lanzamiento de un juego de la serie ganada a los Dodgers de Los Ángeles.

FUENTE: AFP

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