sábado 31  de  octubre 2026
BÉISBOL

Cerveceros celebran su triunfo en la Serie Mundial con un bullicioso desfile

Las autoridades de Milwaukee dijeron que esperaban que unas 400.000 personas se alinearan en las calles durante el desfile de los monarcas de la Serie Mundial

El jardinero Christian Yelich saluda a los fanáticos presentes en el desfile celebrado en Milwaukee por la coronación de los Cerveceros en la Serie Mundial, el 30 de octubre de 2026.

El jardinero Christian Yelich saluda a los fanáticos presentes en el desfile celebrado en Milwaukee por la coronación de los Cerveceros en la Serie Mundial, el 30 de octubre de 2026.

PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MILWAUKEE.- Los Cerveceros de Milwaukee celebraron el viernes su primer título de la Serie Mundial de béisbol con un bullicioso desfile, en el que cientos de miles de seguidores se deleitaron con el brillo de una corona ganada con esfuerzo.

Las autoridades de la ciudad dijeron que esperaban que unas 400.000 personas se alinearan en las calles para acompañar el recorrido en autobús por el centro y asistieran a una celebración en un parque, donde se exhibiría el trofeo del campeonato de las Grandes Ligas.

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"Me siento en la cima del mundo", dijo el jardinero de los Cerveceros, Sal Frelick. "No hay nada mejor que esto. Miren a toda esta gente. Es algo muy especial".

Frelick celebró entre gritos y saludos a la multitud. Se mostró sorprendido por el apoyo de los seguidores que acompañaron al equipo, que logró el mejor registro de la MLB con 103 victorias en la temporada regular y luego dominó los playoffs.

"Esto es increíble. De verdad, uno de los mejores días de mi vida", dijo Frelick. "Voy a tomarme una cerveza por cada una de las personas que están aquí".

Han sido 48 horas frenéticas para el jardinero: el miércoles ayudó a los Cerveceros a vencer a los Rays de Tampa Bay y conquistar la Serie Mundial, el jueves recreó la icónica celebración "Lambeau Leap" de los Packers de Green Bay durante un partido de football americano y el viernes se unió al desfile de celebración del título.

Los aficionados empezaron a colmar el parque en Milwaukee donde se concentró la fiesta cinco horas antes del comienzo de la celebración, entre ellos decenas de jóvenes que aprovecharon el final de la jornada escolar.

Elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial, el venezolano William Contreras, desató una ovación enorme en el escenario de celebración. Allí escuchó a los fanáticos entonando el cántico de "M-V-P" en inglés.

"Es increíble", dijo el capitán de los Cerveceros, Christian Yelich. "Todos han esperado muchísimo tiempo para esto".

"Estamos realmente muy emocionados de haber podido llevar ese trofeo a casa en Milwaukee y compartirlo con todos los que están aquí hoy", añadió.

Larga espera

No es la primera vez que Milwaukee celebra a un campeón de la Serie Mundial, aunque habían pasado casi 70 años desde la última vez que ocurrió.

Los Cerveceros vencieron en 1957 a los Yanquis de Nueva York en siete partidos y obtuvieron así el primer título del equipo desde 1914, cuando tenían su sede en Boston.

Luego se mudaron a Atlanta para la temporada de 1966, lo que sentó las bases para su debut en 1970.

Los aficionados de Milwaukee también organizaron un desfile en honor a los Cerveceros de 1982, pese a que perdieron ante San Luis en la única participación previa del equipo en la Serie Mundial.

FUENTE: AFP

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