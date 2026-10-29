Cerveceros muestran el camino en una MLB al borde del cambio

El toletero Garrett Mitchell, de los Cerveceros de Milwaukee, celebra luego de que su equipo clasificara a la Serie Mundial, el 15 de octubre de 2026.

LOS ÁNGELES.- El histórico título de los Cerveceros de Milwaukee, una franquicia modesta liderada por los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras , ha sacudido los cimientos de las Grandes Ligas antes de la batalla laboral que puede redefinir el futuro de la competición.

Las tensas negociaciones para el nuevo convenio colectivo de la MLB podrían cortar el ilimitado gasto de potencias como los Mets y Yanquis de Nueva York o los Dodgers de Los Ángeles , expulsados del trono en los playoffs por los Cerveceros.

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Milwaukee, el mercado más pequeño entre los 30 equipos de las Mayores, ha probado que una nómina modesta, con paciencia para desarrollar talento y buen olfato en el mercado, puede también alcanzar la cima.

Después de 57 años de espera, los Cerveceros brindaron al fin la noche del martes con el triunfo definitivo en la Serie Mundial frente a los Rays de Tampa Bay.

Su victoria en el "Clásico de Otoño", por un global de 4-1, redondeó la autoritaria temporada de un plantel comandado por los venezolanos Chourio y Contreras, elegido el Jugador Más Valioso (MVP) de la final.

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Un total de 103 victorias en fase regular, más que ningún rival, y un registro de 11-2 en playoffs fueron la implacable hoja de servicios de los Cerveceros.

Su glorioso mes de octubre incluyó una racha de ocho victorias con la que barrieron 4-0 a los Dodgers de Shohei Ohtani, aspirantes a un tercer trofeo consecutivo.

Aunque no faltan figuras experimentadas en su vestuario, como el mánager Pat Murphy o el exganador del MVP, Christian Yelich, los héroes de Milwaukee terminaron siendo dos apuestas de 22 años: Chourio y el novato Cooper Pratt.

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El venezolano ratificó su inmenso potencial con una primera Serie Mundial sublime de 11 hits, la segunda mayor cantidad de la historia para los cinco primeros juegos de un "Clásico de Otoño".

En sus tres primeras temporadas en las Mayores, Chourio ha superado incluso las expectativas que Milwaukee tenía cuando le entregó en 2023 un contrato de ocho años y 82 millones de dólares, el más lucrativo para un pelotero que todavía no había debutado.

El estadounidense Pratt, que se estrenó en junio en Grandes Ligas, pegó imparables en seis turnos al bate consecutivos, la mayor racha para un novato en una Serie Mundial.

¿Cierre patronal a la vista?

Chourio y Pratt no fueron las únicas elecciones de la dirección deportiva de Milwaukee que devolvieron extraordinarios dividendos.

En 2023 adquirieron a Contreras en un traspaso a tres bandas cuando el venezolano aún estaba lejos de alcanzar la solidez defensiva que exhibió en la Serie Mundial.

Los ojeadores de Milwaukee también la sacaron del parque con el cuerpo de lanzadores, incluida la elección en el Draft de Jacob Misiorowski, favorito al premio Cy Young en la Liga Nacional, y un bullpen de una eficacia excepcional en la postemporada.

Con este proyecto ganador, Milwaukee desmitificó la importancia del dinero en la MLB, la única de las principales ligas deportivas norteamericanas que hasta ahora no ha impuesto un límite salarial.

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Esta ausencia de topes quedó simbolizada en la Serie de Campeonato entre Milwaukee, que destinó 146 millones de dólares a salarios, y los Dodgers, que invirtieron 340 millones en una nómina plagada de superestrellas como Ohtani, cuyo sueldo alcanza los 70 millones.

Estas mayúsculas diferencias pueden recortarse significativamente si salen adelante las demandas de los propietarios en la renovación del convenio colectivo, que expira en diciembre.

Las negociaciones con el sindicato de peloteros, contrario a la imposición de un límite salarial, han sido por ahora espinosas y amenazan con desembocar en un cierre patronal de duración incierta.

FUENTE: AFP