domingo 1  de  noviembre 2026
BÉISBOL

Tampa y Milwaukee, entre la gloria y el negocio

Tras disputar la Serie Mundial, Rays de Tampa Bay y Cerveceros de Milwaukee afrontan decisiones importantes con respecto a su futuro a mediano y largo plazo

Jugadores de los Cerveceros de Milwaukee celebran mientras William Contreras (centro) posa con el premio Willie Mays al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Jugadores de los Cerveceros de Milwaukee celebran mientras William Contreras (centro) posa con el premio Willie Mays al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

Llegar a una Serie Mundial es el sueño de cualquier equipo de Grandes Ligas. Pero para Tampa Bay y Milwaukee, el verdadero reto comienza después: ¿qué harán para mantenerse arriba?

Los Rays saben desarrollar talento y competir contra organizaciones que gastan mucho más. Sin embargo, cuando llega la hora de pagarles a sus estrellas, el negocio suele imponerse al béisbol.

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Los Cerveceros de Milwaukee conquistan su primera Serie Mundial

En 2020, Tampa estuvo a dos victorias del título frente a los Dodgers. Dos meses después de perder la Serie Mundial, traspasó a Blake Snell, su as y ganador del Cy Young de 2018, a San Diego. Una decisión que resumió su filosofía: construir equipos competitivos, aunque eso implique desprenderse de sus principales figuras.

Ahora, Junior Caminero y Brayan Baker representan una nueva esperanza. ¿Construirá Tampa alrededor del dominicano y el cerrador o terminarán convirtiéndolos en otras piezas de cambio cuando llegue el momento de pagarles como a superestrellas?

Milwaukee conoce bien esa realidad. Los Cerveceros llevan años compitiendo con nóminas modestas, apoyados en el desarrollo de jugadores y decisiones acertadas. William Contreras, Jackson Chourio y Brice Turang representan una base sobre la que pueden construir un proyecto ganador durante varias temporadas.

Si Milwaukee conquista el campeonato, el mérito será enorme. Pero también crecerán las expectativas de una afición que quiere algo más que una temporada memorable. La pregunta es si los Cerveceros invertirán para retener a sus figuras o seguirán el camino de franquicias que desarrollan estrellas para después dejarlas marchar.

La gran pregunta

En una MLB sin tope salarial, gastar menos también puede beneficiar a los propietarios. Una nómina baja permite preservar recursos, pero plantea una interrogante: ¿la austeridad responde exclusivamente a una estrategia deportiva o también a la voluntad de proteger los márgenes económicos?

Tampa y Milwaukee han demostrado que no hace falta tener el presupuesto de los Dodgers o los Yanquis para llegar lejos. Lo que falta por comprobar es si están dispuestos a sostener lo conseguido.

Porque descubrir estrellas tiene mérito, pero retenerlas exige una decisión empresarial. La Serie Mundial puede darles un campeonato; lo que hagan después revelará si su ambición es consolidarse en la élite o volver a empezar.

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