jueves 19  de  marzo 2026
FÚTBOL

MLS revela detalles de su temporada "sprint" de 2027

La MLS ya había anunciado el pasado noviembre la organización de esta campaña de apenas cuatro meses para cambiar después a un formato de verano a primavera

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, recibe un pase del uruguayo Luis Suárez durante un partido contra el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

El delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, recibe un pase del uruguayo Luis Suárez durante un partido contra el Chicago Fire FC en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

Chandan Khanna / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.- En su transición hacia el calendario internacional, la MLS disputará en 2027 una temporada corta de sólo 14 jornadas de fase regular y playoffs que llevará el nombre de "sprint season", detalló la liga norteamericana este jueves.

La MLS ya había anunciado el pasado noviembre la organización de esta campaña de apenas cuatro meses, entre febrero y mayo, para cambiar después a un formato de temporada de verano a primavera (boreal) alineado con el de las principales ligas del mundo.

Lee además
El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.
FÚTBOL

Inter Miami no pasa del empate en Nashville y Messi se mantiene en busca del gol 900
El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, durante un partido ante el FC Cincinnati, el 23 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Messi apunta a su gol 900 en la visita del Inter Miami a Charlotte

De esta forma, a partir de la campaña 2027-2028, la MLS arrancará en el mes de julio y coronará al campeón a finales de mayo.

Antes de ello, la "sprint season" ofrecerá un campeonato relámpago en el que los 30 equipos pugnarán con todos sus 14 rivales de conferencia en una fase regular entre febrero y abril.

Embed

Los ocho mejores clasificados, tanto de la Conferencia Este como de la Oeste, avanzarán a unos playoffs con eliminatorias a un solo partido hasta la final de mayo.

Esta transformación ocurrirá un año después de que Estados Unidos organice en 2026 el segundo Mundial de su historia, esta vez junto a Canadá y México, en el que están depositadas las esperanzas para el despegue del "soccer" en el gigante norteamericano.

El cambio de calendario, entre otras repercusiones, permitirá alinear la ventana de transferencias de la MLS con el mercado internacional.

Los equipos tendrán así más oportunidades para comprar y vender futbolistas sin que estas operaciones impacten su plantel en mitad de temporada.

En el formato actual de la MLS, que este año disputa su temporada 31, la campaña se extiende ininterrumpidamente a lo largo de casi 10 meses, desde el inicio de la fase regular a finales de febrero hasta principios de diciembre.

El Inter Miami de Lionel Messi es el actual defensor del título.

FIFA aprueba más entrenadoras en el fútbol femenino

La FIFA dio luz verde este jueves a una regla para fomentar un mayor número de entrenadoras en sus competiciones del fútbol femenino, principalmente el Mundial de selecciones y el futuro Mundial de Clubes.

"Para promover la igualdad de géneros", esos torneos "incluirán a partir de ahora la obligación reglamentaria de que la entrenadora principal y/o al menos una de las entrenadoras asistentes (...) sean mujeres", indicó la organización en un comunicado.

En el último Mundial femenino, jugado en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, solo 12 de las 32 selecciones tenían una mujer al frente de su cuerpo técnico, una proporción similar a la que hubo en el anterior, el de Francia 2019.

El próximo Mundial de selecciones será en Brasil en 2027.

Siguiendo el modelo estrenado en 2025 con el Mundial de Clubes ampliado, la FIFA estrenará la versión femenina de esa competición en enero de 2028, en una sede por decidir.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Sin Lionel Messi, el Inter Miami vuelve a empatar

Inter Miami arranca la semana entre los favoritos en riesgo de sucumbir en la Concachampions

Nuevo fracaso en la Concachampions: Inter Miami de Lionel Messi queda fuera

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El cantante español Enrique Iglesias. 
VIRAL

Enrique Iglesias derrite las redes sociales con nueva foto familiar

Miles de miamenses y turistas acuden a la playa para evadir el calor.
INESTABILIDAD AMBIENTAL

Tras breve respiro invernal, ¿cuándo retorna el calor al sur de la Florida?

Un avión caza F-35 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
MEDIO ORIENTE

Tras presión de Trump, 6 países se dicen listos para asegurar el estrecho de Ormuz

El nuevo Ministro de Defensa de Venezuela, General en Jefe Gustavo González López, había sido nombrado por Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial tras la captura de Nicolás Maduro. El militar estuvo dos veces como director del centro de detenciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin)
NOMBRAMIENTO

ONG venezolanas advierten que nuevo ministro de Defensa está señalado de violaciones a DDHH

Fernandez Rundle anunció cargos contra cuatro personas por la muerte de Jenny Lee, de 24 años, tras consumir MDMA.
JUSTICIA

Fiscalía de Miami-Dade imputa a cuatro personas por muerte de joven tras consumo de drogas en el Ultra 2025

Te puede interesar

Zona de acceso de miembros del programa de viajeros confiables (Global entry) en el Aeropuerto Internacional de Miami.
VIAJEROS

Gobierno federal restablece programa Global Entry en medio de cierre parcial del DHS

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Momento del corte de cinta durante la inauguración.
INCLUSIÓN

Casa Familia inaugura en Miami una comunidad pionera que transforma la vida de adultos con discapacidad

Gustavo González López fue director del SEBIN. Cortesía El Nacional.
VENEZUELA

Otro quiebre en el chavismo: aliado de Cabello reemplaza a Padrino López en ministerio de Defensa

Depósito de petróleo en Francia.
PETRóLEO

Agencia de Energía eleva a 426 millones los barriles de petróleo liberados

El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu
OFENSIVA

Netanyahu niega que Israel "arrastrara" a EEUU a la guerra contra Irán