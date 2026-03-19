Nuevo fracaso en la Concachampions: Inter Miami de Lionel Messi queda fuera

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, escupe agua durante un partido amistoso en Medellín, el 31 de enero de 2026.

MÉXICO.- La dolorosa eliminación del Inter Miami de Lionel Messi en la Copa de Campeones de la Concacaf y la apurada clasificación del América de México a cuartos de final marcaron el miércoles los partidos de vuelta de octavos.

En su visita al estadio del Inter Miami en Fort Lauderdale, el Nashville SC arrancó el empate 1-1 y selló su pase a cuartos por el criterio del doble valor del gol de visitante.

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En la ida, la semana pasada, habían terminado 0-0 en Nashville.

Las "garzas" salieron a jugar el partido bajo una amenaza latente de ser eliminadas que pareció disiparse al minuto 7, cuando Messi firmó el 1-0 tras asistencia del español Sergio Reguilón.

El gol 900 en la carrera de Messi se convirtió en anécdota irrelevante al 74', cuando el argentino Cristian Espinoza marcó el 1-1 con una volea fulminante.

El empate de los "Boys in Gold" se reflejó en el rostro de Javier "El Jefecito" Mascherano, entrenador argentino del Inter Miami, que había expresado su firme intención de ganar el torneo de la Concacaf.

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"Es una noche muy triste, sentimos mucha desilusión, estábamos ilusionados con avanzar en la competición... Quedamos fuera, es una pena y yo soy el máximo responsable", comentó Mascherano.

"Salvo los primeros veinte minutos, nos sentimos incómodos en el partido", reconoció el exjugador.

"El partido claramente estaba en peligro ante un gran rival, lamentablemente concedimos un gol en una jugada muy desafortunada", agregó.

En un desesperado intento por salvar la eliminatoria, Mascherano mandó al campo a Luis Suárez al minuto 78, pero el veterano delantero uruguayo sufrió, junto con Messi, su tercera eliminación consecutiva en la Concachampions.

América estuvo en riesgo

Las Águilas lograron una complicada clasificación el miércoles, al conceder el empate 1-1 ante el Philadelphia Union en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

El gigante mexicano se llevó la serie con marcador acumulado de 2-1, tras ganar 1-0 en la ida la semana pasada en Filadelfia.

"El pase era el objetivo principal, pero realmente hay poco que celebrar", admitió el brasileño André Jardine, entrenador del América. "El cierre fue tenso y nervioso, algo que no queríamos".

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América encontró el gol al minuto 6 en un tiro libre desde el costado izquierdo: el brasileño Raphael Veiga mandó un centro al área y su compatriota Rodrigo Dourado definió con un certero remate de cabeza.

El venezolano Jesús Bueno, de penal, consiguió el 1-1 para el Philadelphia Union al minuto 49.

En el partido número 150 bajo el mando de Jardine, las Águilas jugaron los últimos 20 minutos con línea de tres defensas centrales para protegerse de las amenazas ofensivas del Philadelphia Union.

En cuartos de final, América enfrentará al Nashville SC.

Toluca luce y remonta

El Toluca mexicano cumplió con su obligación de vencer al San Diego FC estadounidense y lo hizo con un 4-0 como local en el estadio Nemesio Diez.

"Contundentes no fuimos porque, de haberlo sido, el marcador terminaba 10-0, fácil", dijo Antonio "El Turco" Mohamed, entrenador argentino del Toluca.

"Ellos después de ganar el primer partido dieron la sensación de que la serie estaba liquidada. Nosotros, que somos muy respetuosos, sabíamos que lo definíamos en casa, porque aquí somos muy fuertes, y hoy quedó demostrado que hay mucha diferencia entre un equipo y otro", añadió.

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Tras perder 3-2 de visita en la ida, los Diablos Rojos se llevaron la eliminatoria con marcador global de 6-3 ante uno de los debutantes en la Concachampions.

Jesús Angulo con doblete (43' y 59'), el portugués Paulinho (56') y Jesús Gallardo (90+2') anotaron los goles para la clasificación toluqueña.

En el estadio One Spokane, el Seattle Sounders vino de atrás para vencer al Vancouver Whitecaps canadiense y avanzar a la siguiente fase con marcador acumulado de 5-1.

Jeevan Badwal (24') adelantó a los Whitecaps; los Sounders remontaron gracias a Danny Musovski (79') y Paul Rothrock (83').

FUENTE: AFP