lunes 16  de  marzo 2026
FÚTBOL

Inter Miami arranca la semana entre los favoritos en riesgo de sucumbir en la Concachampions

Luego de empatar sin goles en el partido de ida en Nashville, el Inter Miami de Lionel Messi buscará avanzar de ronda como local este miércoles

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

CHANDAN KHANNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- Los mexicanos Toluca, Monterrey y Tigres y los estadounidenses LAFC e Inter Miami arrancan la semana acechados por una seria amenaza, la de ser eliminados en las revanchas de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los partidos de vuelta, que se disputarán entre martes y jueves, están atravesados, además, por la posible firma de un hito: los 900 goles como profesional de Lionel Messi.

Lee además
Lionel Messi (izq.) posa con el trofeo junto al dueño del equipo, David Beckham, tras ganar la final de la MLS.
FÚTBOL

Inter Miami firma acuerdo con empresa brasileña para nombre de su nuevo estadio
El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, durante un partido del club.
Fútbol

Lionel Messi gana hasta 80 millones de dólares al año en Inter Miami

¿Récord para evitar un bochorno?

Como muestra de su ambición de darle al Inter su primer título de la Concacaf, el entrenador argentino Javier Mascherano dio descanso al 10 en la paridad del sábado contra Charlotte en la MLS.

Ya descansado, el astro argentino, de 38 años, debería reaparecer el miércoles en casa de las "Garzas", en Fort Lauderdale, Florida, para destrabar el empate 0-0 de la ida en predios de Nashville.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)

"Nos hubiera gustado convertir un gol para llegar con ventaja, pero fue importante no conceder", apuntó el 'Jefecito'.

Messi cuenta con 899 dianas en el bolso y tendrá ante un rival estadounidense su tercera oportunidad de cruzar una barrera ya atravesada por su gran rival, Cristiano Ronaldo.

Un grande se va

Más comprometida es la situación de Los Ángeles FC en su llave ante Alajuelense de Costa Rica.

Colíderes de la Conferencia Oeste, los angelinos empataron 1-1 en la ida como locales con gol del gabonés Denis Bouanga, a pase de su estrella surcoreana Son Heung-Min.

El martes el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, será el escenario para la apertura de las revanchas.

"Empatamos el primer partido y no es el final del mundo. Yo estaría muy preocupado si no tuviéramos oportunidades, pero generamos muchas", dijo Marc dos Santos, entrenador canadiense de LAFC.

El mismo día un gigante mexicano quedará fuera de la competición.

El Monterrey del mediocampista español Sergio Canales tiene los pronósticos en contra cuando visite en el estadio Cuauhtémoc de Puebla al Cruz Azul.

Además de ser el campeón defensor de la Concacaf, la "Máquina" lidera la liga mexicana, lleva 13 partidos sin perder en ambas competencias y ganó a domicilio 3-2 en la ida.

"Nos dejaron con vida", advirtió, sin embargo, Nicolás Sánchez, DT argentino del Monterrey. "La vamos a tener difícil, pero vamos a ir por la clasificación".

Operación remontar

Por su lado, el Toluca, bicampeón de la liga mexicana, tendrá el miércoles el desafío de reponerse de la derrota por 3-2 sufrida en la visita al San Diego FC, uno de los debutantes en esta Concachampions.

"Jugamos el peor partido de la temporada", admitió el técnico argentino Antonio Mohamed.

Como ganar la competición internacional es su prioridad, el "Turco" presentó un once inicial alternativo el fin de semana en el rentado local para darle descanso a su cuadro estelar.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Toluca FC (@tolucafc)

"Vamos con toda la energía", apuntó Mohamed, confiado en las ventajas de jugar en el estadio Nemesio Diez, cuya cancha está situada a más de 2.600 metros de altitud.

También el miércoles el América de México recibirá con corta ventaja de 1-0 al Philadelphia Union en el estadio Ciudad de los Deportes.

Más cómoda es la situación del Seattle Sounders que, con un 3-0 a su favor, será anfitrión ante el subcampeón Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Cuesta arriba

Entre las cinco potencias en riesgo, los Tigres del atacante argentino Ángel Correa tienen la misión de mayor grado de dificultad: reponerse de la goleada 3-0 que sufrieron en su visita al FC Cincinnati.

Los felinos tratarán de sacarse de encima la incómoda experiencia que vivieron en el estadio TQL.

Una jornada de trabajo en Cincinnati del presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles pasado, impidió que los mexicanos llegaran a la ciudad con un día de antelación.

Embed

"Lo que pasó en este viaje no es normal, nadie piensa en los jugadores", se quejó el entrenador Guido Pizarro. "Ahora tenemos que mejorar mucho en el regreso", apuntó el argentino de cara al duelo en el estadio Universitario, en Nuevo León.

El mismo día, Los Ángeles Galaxy visitará el estadio Nacional de Kingston para cerrar la llave ante Mount Pleasant, que en su primera participación en Concachampions buscará la remontada ya con su equipo completo.

Los jamaiquinos jugaron la ida diezmados debido a que varios de sus jugadores no obtuvieron la visa para entrar a Estados Unidos.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Inter Miami no pasa del empate en Nashville y Messi se mantiene en busca del gol 900

Messi apunta a su gol 900 en la visita del Inter Miami a Charlotte

Sin Lionel Messi, el Inter Miami vuelve a empatar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Recompensa por líderes iraníes. 
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

Te puede interesar

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Por ILIANA LAVASTIDA
El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.
CASA BLANCA

Jefa de gabinete de Trump diagnosticada con cáncer de mama

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONGRESO ESTATAL

Florida anuncia sesión especial en abril para aprobar el presupuesto estatal