Inter Miami arranca la semana entre los favoritos en riesgo de sucumbir en la Concachampions

El entrenador argentino del Inter Miami, Javier Mascherano, observa desde la banda el partido de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) entre su club y el Chicago Fire FC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 30 de septiembre de 2025.

MÉXICO.- Los mexicanos Toluca , Monterrey y Tigres y los estadounidenses LAFC e Inter Miami arrancan la semana acechados por una seria amenaza, la de ser eliminados en las revanchas de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los partidos de vuelta, que se disputarán entre martes y jueves, están atravesados, además, por la posible firma de un hito: los 900 goles como profesional de Lionel Messi .

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¿Récord para evitar un bochorno?

Como muestra de su ambición de darle al Inter su primer título de la Concacaf, el entrenador argentino Javier Mascherano dio descanso al 10 en la paridad del sábado contra Charlotte en la MLS.

Ya descansado, el astro argentino, de 38 años, debería reaparecer el miércoles en casa de las "Garzas", en Fort Lauderdale, Florida, para destrabar el empate 0-0 de la ida en predios de Nashville.

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"Nos hubiera gustado convertir un gol para llegar con ventaja, pero fue importante no conceder", apuntó el 'Jefecito'.

Messi cuenta con 899 dianas en el bolso y tendrá ante un rival estadounidense su tercera oportunidad de cruzar una barrera ya atravesada por su gran rival, Cristiano Ronaldo.

Un grande se va

Más comprometida es la situación de Los Ángeles FC en su llave ante Alajuelense de Costa Rica.

Colíderes de la Conferencia Oeste, los angelinos empataron 1-1 en la ida como locales con gol del gabonés Denis Bouanga, a pase de su estrella surcoreana Son Heung-Min.

El martes el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela, será el escenario para la apertura de las revanchas.

"Empatamos el primer partido y no es el final del mundo. Yo estaría muy preocupado si no tuviéramos oportunidades, pero generamos muchas", dijo Marc dos Santos, entrenador canadiense de LAFC.

El mismo día un gigante mexicano quedará fuera de la competición.

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El Monterrey del mediocampista español Sergio Canales tiene los pronósticos en contra cuando visite en el estadio Cuauhtémoc de Puebla al Cruz Azul.

Además de ser el campeón defensor de la Concacaf, la "Máquina" lidera la liga mexicana, lleva 13 partidos sin perder en ambas competencias y ganó a domicilio 3-2 en la ida.

"Nos dejaron con vida", advirtió, sin embargo, Nicolás Sánchez, DT argentino del Monterrey. "La vamos a tener difícil, pero vamos a ir por la clasificación".

Operación remontar

Por su lado, el Toluca, bicampeón de la liga mexicana, tendrá el miércoles el desafío de reponerse de la derrota por 3-2 sufrida en la visita al San Diego FC, uno de los debutantes en esta Concachampions.

"Jugamos el peor partido de la temporada", admitió el técnico argentino Antonio Mohamed.

Como ganar la competición internacional es su prioridad, el "Turco" presentó un once inicial alternativo el fin de semana en el rentado local para darle descanso a su cuadro estelar.

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"Vamos con toda la energía", apuntó Mohamed, confiado en las ventajas de jugar en el estadio Nemesio Diez, cuya cancha está situada a más de 2.600 metros de altitud.

También el miércoles el América de México recibirá con corta ventaja de 1-0 al Philadelphia Union en el estadio Ciudad de los Deportes.

Más cómoda es la situación del Seattle Sounders que, con un 3-0 a su favor, será anfitrión ante el subcampeón Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Cuesta arriba

Entre las cinco potencias en riesgo, los Tigres del atacante argentino Ángel Correa tienen la misión de mayor grado de dificultad: reponerse de la goleada 3-0 que sufrieron en su visita al FC Cincinnati.

Los felinos tratarán de sacarse de encima la incómoda experiencia que vivieron en el estadio TQL.

Una jornada de trabajo en Cincinnati del presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles pasado, impidió que los mexicanos llegaran a la ciudad con un día de antelación.

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"Lo que pasó en este viaje no es normal, nadie piensa en los jugadores", se quejó el entrenador Guido Pizarro. "Ahora tenemos que mejorar mucho en el regreso", apuntó el argentino de cara al duelo en el estadio Universitario, en Nuevo León.

El mismo día, Los Ángeles Galaxy visitará el estadio Nacional de Kingston para cerrar la llave ante Mount Pleasant, que en su primera participación en Concachampions buscará la remontada ya con su equipo completo.

Los jamaiquinos jugaron la ida diezmados debido a que varios de sus jugadores no obtuvieron la visa para entrar a Estados Unidos.

FUENTE: AFP