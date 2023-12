Mostert deja una huella en los Dolphins y olvida que alguna vez fue desestimado

De no haber sido por la asombrosa campaña que cumple Tyreek Hill, en estos momentos Raheem Mostert sería la gran figura de los Dolphins.

El domingo pasado, en el triunfo 30-0 de los Dolphins sobre los Jets de Nueva York, Mostert anotó dos touchdowns y se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en sumar 20 en una temporada, 18 por tierra y dos por aire.

La marca anterior estaba en poder del wide receiver Mark Clayton desde hace 39 años con 18 touchdowns en la época gloriosa con el quarterback Dan Marino aquel 1984 cuando los Dolphins se coronaron por última vez campeones de la Conferencia Americana y llegaron al Super Bowl.

También, Mostert quebró el récord de touchdowns terrestres en poder de Ricky Williams desde el 2002.

“Yo soy de Florida y Ricky Williams fue el jugador que capturó mi atención cuando yo era niño, y esto es algo que jamás imaginé que podría hacerlo”, dijo Mostert, de 31 años. “Igual, superar el récord de Mark Clayton es algo increíble”.

En sus ocho campañas anteriores, Mostert había sumado 19 touchdowns, por lo tanto en este 2023 glorioso para él superó todo lo que había logrado en el pasado.

“Todo esto es producto del esfuerzo colectivo y sobre todo de la línea ofensiva que abre los espacios”, agregó el running back. “Ellos hacen que esto sea posible”.

Hay que destacar que el 15 de marzo del 2023, Mostert había firmado una extensión por dos temporadas con los Dolphins valorada en 5.6 millones de dólares. En cambio, Tyreek Hill acordó con la franquicia de Miami un contrato por 100 millones y cinco años, es decir su sueldo es ocho veces mayor que el del running back.

Hill lleva anotados 12 touchdowns con los surfloridanos en esta campaña y Mostert ha producido casi el doble.

“A Mostert le dijeron que no tenía condiciones para jugar en la NFL y no lo escogieron en el draft”, recordó el entrenador de los Dolphins Mike McDaniel. “Es una historia que quiebra el corazón. Luego le dieron de baja en multitud de equipos, pero es uno de los hombres más determinados que he conocido en mi vida. Es un atleta único”.

Mostert estudió en el New Smyrna Beach High School, en Florida, y fue un atleta que deslumbró en velocidad, vallas y saltos. También brillaba en el football.

Con la Universidad de Purdue ratificó esas magníficas condiciones como atleta y el portal NFL.com lo ubicó como el segundo más rápido en el football, solo detrás de una saeta de Oklahoma State, llamado Tyreek Hill, quien detenía los cronómetros en 9.98 segundos para los 100 metros planos. Mostert recorría la distancia en 10.68 segundos.

Todo iba bien para Mostert, hasta que llegó la hora de dar el salto mayor hacia la NFL. Se presentó al draft del 2015 y no lo seleccionaron. Los Eagles de Filadelfia lo contrataron como agente libre y en la pretemporada se convirtió en el atacante más productivo.

Pese a ello, los Eagles lo cortaron y no integró la plantilla de 53 jugadores para la temporada. Dos días después fue contratado para el equipo de prácticas. A partir de entonces estuvo como un gitano y pasó por seis clubes hasta volver a los Dolphins en el 2022, después de haber estado en la franquicia de Miami 29 días en el 2015 tras dejar a los Eagles.

“Al principio de mi carrera no tuve las mejores situaciones”, confesó Mostert. “Al mirar atrás en mi propio viaje me siento agradecido por haber pasado por esos dolores de crecimiento, y siempre traté de aprender cada día como jugador e individuo para poder ayudar a mi equipo”.

En su breve paso por el club de Miami en el 2015, ni en el más remoto sueño Mostert hubiese pensado lo que le depararía el destino en esa misma franquicia.

“Por entonces, yo era solo un joven que trataba de aprender cómo podría alcanzar mi objetivo de ser un jugador profesional”, recordó el acarreador. “Miami es uno de esos equipos que está en mi lista, pero eso ya está olvidado. Era una época distinta. Yo he crecido desde entonces y aparentemente la organización también”.

Ahora los Dolphins lo necesitan más que nunca cuando la temporada ingresa a su momento decisivo.

El 2023 ha sido hasta ahora un año mucho mejor para el conjunto de Miami que el 2022 cuando McDaniel debutó al frente de la escuadra. Entonces fue como una montaña rusa y pese a que alcanzó los playoffs, quedó una sensación de inconsistencia.

En esta oportunidad, en cambio, los Dolphins sufrieron sus cuatro derrotas de manera espaciada. Supieron recuperarse pronto. El trabajo, sin embargo, no está terminado.

Faltan tres encuentros clave contra rivales con récord ganador: los Cowboys de Dallas (10-4), los Ravens en Baltimore (11-3) y los Buffalo Bills (8-6).

Bastará con ganar dos partidos para que los Dolphins ganen la División Este y jueguen en casa su primer partido de los playoffs.

Si vencen los tres encuentros que faltan se consagrarán campeones de la Conferencia Americana por primera vez desde 1984. La tarea no será nada fácil, porque todos ellos tienen muchas cosas en juego y la temporada en la línea.

La ventaja de los Dolphins es que dos de esos choques son en casa y en el Hard Rock Stadium tienen un altísimo porcentaje de victorias y ahora es el momento de ratificar ese dominio en el corral propio.