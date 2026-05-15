viernes 15  de  mayo 2026
Fútbol

Mourinho deja en suspenso su renovación con Benfica y reaviva rumores sobre el Real Madrid

José Mourinho dejó en pausa su renovación con Benfica y alimentó los rumores sobre un posible regreso al Real Madrid.

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026.&nbsp;

El entrenador del Benfica, José Mourinho, reacciona durante una conferencia de prensa en la víspera del partido de ida de los playoffs de la ronda eliminatoria de la UEFA Champions League contra el Real Madrid en el Benfica Campus en Seixal, a las afueras de Lisboa, el 16 de febrero de 2026. 

PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

José Mourinho volvió a sacudir el mercado de entrenadores tras confirmar que la oferta de renovación presentada por Benfica quedó en pausa mientras crecen las especulaciones sobre un posible regreso al Real Madrid.

El técnico portugués reveló que el club lisboeta le hizo llegar una nueva propuesta contractual el pasado miércoles, pero decidió aplazar cualquier decisión hasta la próxima semana.

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“El miércoles llegó la nueva oferta de contrato del Benfica. Pero mi mensaje al club fue: ‘Ahora no, gracias’”, declaró Mourinho.

El futuro se definirá la próxima semana

El entrenador dejó claro que los próximos días serán determinantes para definir su futuro, aunque evitó confirmar contactos directos con el Real Madrid.

“El domingo veremos. La próxima semana es importante para mi futuro”, afirmó.

Mourinho también quiso rebajar el impacto personal de cualquier decisión que tome y recordó la dimensión histórica del club portugués.

“Nadie debería preocuparse por si alguien se queda o se va, porque el Benfica es y será más grande que cualquiera”, añadió.

Mourinho evita hablar de Florentino Pérez

Las preguntas sobre un posible regreso al Santiago Bernabéu no tardaron en aparecer, especialmente después de que diversos reportes señalaran que las negociaciones con el club español avanzan hacia su fase final.

Sin embargo, Mourinho evitó entrar en detalles y respondió con ironía cuando fue consultado por Florentino Pérez.

“No comento frases de presidentes. Y especialmente no de Florentino Pérez…”, señaló el portugués.

Un regreso que gana fuerza

Según diversas informaciones surgidas este miércoles, las conversaciones entre Mourinho y el Real Madrid habrían avanzado significativamente en las últimas horas.

El técnico portugués ya dirigió al conjunto blanco entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de devolver al equipo a las semifinales de la Liga de Campeones de forma consecutiva.

Ahora, la posibilidad de una segunda etapa en Madrid vuelve a tomar fuerza mientras el futuro del banquillo madridista permanece bajo análisis.

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