viernes 15  de  mayo 2026
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Arbeloa niega haberle dicho a Mbappé que era "el cuarto delantero" del Madrid

Kylian Mbappé recibió una sonora silbatina del Santiago Bernabéu al ingresar al partido el jueves, tras ser blanco de críticas por su reciente viaje a Italia

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre su club y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de abril de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, observa el partido de la liga española entre su club y el Girona FC en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el 10 de abril de 2026. 

Thomas COEX / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, negó este jueves haberle dicho a Kylian Mbappé que actualmente es "el cuarto delantero" del equipo, una versión que el astro francés dio a los periodistas minutos antes de la rueda de prensa del DT.

El Madrid vivió una noche caliente en su victoria como local 2-0 ante el descendido Real Oviedo por la antepenúltima jornada de LaLiga.

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Mbappé recibió una sonora silbatina del Santiago Bernabéu al ingresar desde el banquillo al minuto 68, tras ser blanco de críticas por su viaje a Italia cuando los merengues jugaban contra el Espanyol para retrasar el título liguero del Barcelona.

Al ser preguntado por su aparición como suplente y su condición física, el delantero aseguró que "estaba listo para ser titular".

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"Es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de (Franco) Mastantuono, Vini y Gonzalo", añadió Mbappé.

Apenas minutos después, en la rueda de prensa, un sorprendido Arbeloa negó haberle dicho esas palabras al francés.

"No le he dicho semejante frase (que era el cuarto delantero), no lo habrá entendido bien. Yo decido quién juega mientras esté sentado en esta silla, me da igual que no estén de acuerdo, se llame como se llame. Y si no, que esperen al siguiente".

"Ya me gustaría a mí tener cuatro delanteros, no sé qué decirte porque ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No lo habrá entendido bien", añadió.

El entrenador explicó que "es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido hoy no debía empezar, sobre todo porque no es una final, no es un partido de vida o muerte".

"Además tenemos un partido el domingo donde seguro que va a ser el primer delantero", añadió el técnico del Real Madrid.

"Con calma" ante los silbidos

Sobre los silbidos de la afición, el capitán de la selección francesa los tomó con calma.

"Yo no he entendido lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Pienso que para un futbolista no es siempre entender, es aceptar, ir adelante y cambiar la situación", dijo Kiki, quien asistió a Jude Bellingham para el segundo tanto de los merengues.

"La cosa de no estar en Madrid, tenía autorización del club. Creo que no fui el único jugador que no jugó que no estaba en Madrid", explicó.

FUENTE: AFP

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