jueves 19  de  marzo 2026
DEPORTES

Museo de Londres anuncia que exhibirá una estatua del piloto Lando Norris

La estatua de Norris estará expuesta junto a las de su compatriota británico y campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, así como de otras estrellas del deporte

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

NELSON ALMEIDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LONDRES.- El vigente campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, contará muy pronto con su estatua de cera en el museo Madame Tussauds, anunció la célebre institución londinense este jueves en un comunicado.

La estatua de Norris estará expuesta junto a las de su compatriota británico y campeón del mundo de F1, Lewis Hamilton, así como de otras estrellas del deporte como Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Anthony Joshua.

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"Es bastante surrealista pensar que tendré una estatua en Madame Tussauds, es un inmenso honor", declaró el piloto británico de 26 años, citado en el comunicado, y que trabajó con los equipos del museo para el diseño de la réplica de sí mismo en cera, y de su casco.

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"Trabajar con los artistas ha sido increíble, y ver todo el detalle que han puesto en la figura es realmente impresionante. Tengo muchas ganas de que los aficionados vengan a ver la figura terminada en Londres este verano", declaró el piloto de Somerset (suroeste de Inglaterra), que llegó a la Fórmula 1 en 2019 antes de conquistar el año pasado su primer título mundial al volante de un McLaren.

India organizará Mundiales de Atletismo

India albergará por primera vez los Mundiales de atletismo en pista cubierta, en 2028, anunció este jueves el presidente de la federación internacional (World Athletics), Sebastian Coe.

"El Consejo de World Athletics atribuyó (el jueves) por la mañana las dos próximas ediciones de los Mundiales en pista cubierta, en Odisha, en India, en 2028 y en Astaná, en Kazajistán, en 2030", declaró el británico en la víspera del inicio de la edición 2025 en Torum, en Polonia.

La elección del Estado de Odisha, en el este de India, supone una primera vez para el país más poblado del mundo (más de 1.400 millones de habitantes), que nunca había sido sede de un evento de prestigio de World Athletics.

Además, la localidad de Amdavad, también conocida con el nombre de Ahmedabad, fue confirmada como ciudad anfitriona de los Juegos de la Commonwealth 2030.

Estos dos eventos podrían servir de trampolín a la candidatura de India para la organización de los Juegos Olímpicos de verano 2036.

FUENTE: AFP

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