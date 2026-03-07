Lando Norris sufre con el nuevo McLaren y saldrá sexto en el GP de Australia de Fórmula 1

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula Uno en el Circuito Albert Park en Melbourne el 7 de marzo de 2026.

El vigente campeón de la Fórmula 1, Lando Norris , reconoció estar teniendo dificultades para adaptarse al nuevo monoplaza de McLaren Formula 1 Team tras clasificar sexto para el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne.

El piloto británico, de 26 años, llega al inicio de la temporada con el reto de defender su título mundial, pero admitió que el nuevo reglamento técnico ha complicado su adaptación al coche.

Cambios radicales en los nuevos monoplazas

La nueva generación de monoplazas introducida esta temporada presenta modificaciones profundas en el chasis y en la unidad de potencia, lo que ha obligado a los pilotos a cambiar su estilo de conducción.

Los nuevos motores combinan un propulsor V6 turbo de 1.6 litros con un sistema eléctrico que ahora aporta casi la mitad de la potencia total del vehículo, gracias a la energía recuperada en las frenadas.

Según Norris, estos cambios han transformado completamente la forma de pilotar.

“Hemos pasado de los mejores coches que se han hecho en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores”, afirmó el británico tras la clasificación.

Un estilo de conducción totalmente distinto

El piloto explicó que ahora debe adaptarse a una forma de conducción menos intuitiva, especialmente en la gestión de energía del monoplaza.

Entre los ajustes necesarios están levantar el pie del acelerador antes de lo habitual, utilizar marchas distintas y frenar de forma diferente para optimizar el rendimiento del sistema híbrido.

“Ahora tienes que levantar más el pie para ir más rápido y usar marchas que normalmente no usarías”, explicó Norris.

Falta de vueltas en los entrenamientos

El fin de semana tampoco ha sido sencillo para el campeón del mundo debido a la falta de tiempo en pista durante los entrenamientos libres.

Norris perdió varias vueltas importantes en las dos sesiones del viernes, lo que ha dificultado tanto su adaptación al coche como el aprendizaje del propio sistema de energía del motor.

“Ahora las vueltas son más valiosas que nunca. Antes, si perdías una sesión no era tan grave. Ahora perder cinco vueltas significa empezar en desventaja”, señaló.

McLaren busca mejorar para la carrera

A pesar de las dificultades, Norris confía en que el equipo pueda mejorar el rendimiento del coche durante la carrera del domingo.

El Gran Premio de Australia, primera prueba del calendario de Fórmula 1, marcará el inicio de una temporada que promete ser exigente para los pilotos mientras se adaptan a la nueva generación de monoplazas.