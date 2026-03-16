lunes 16  de  marzo 2026
Fórmula 1

Max Verstappen explota contra la Fórmula 1 2026: “Esto no es carreras, es como Mario Kart”

Max Verstappen criticó duramente las reglas de la Fórmula 1 2026 tras el GP de China y aseguró que el nuevo sistema de potencia híbrida convierte las carreras en “Mario Kart”.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.

HECTOR RETAMAL / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El campeón neerlandés Max Verstappen criticó duramente las nuevas regulaciones de la Fórmula 1 tras el GP de China y aseguró que el actual formato de carreras es “una broma”.

El piloto de Red Bull, Max Verstappen, lanzó fuertes críticas contra las nuevas regulaciones técnicas de la Fórmula 1 para 2026, asegurando que el actual sistema de potencia híbrida está afectando negativamente la esencia del automovilismo.

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Tras el Gran Premio de China, segunda carrera de la temporada, el tricampeón del mundo aseguró que el nuevo modelo de competición se parece más a un videojuego que a una carrera real.

“Si a alguien le gusta esto, realmente no entiende de qué se trata el automovilismo. No es divertido. Es como jugar Mario Kart. Esto no es carreras”, afirmó Verstappen.

El problema del nuevo sistema híbrido

Las regulaciones introducidas en 2026 establecen que casi el 50% de la potencia del monoplaza provenga de la batería, lo que ha generado una dinámica de carrera muy particular.

Los pilotos pueden usar un botón de impulso eléctrico para adelantar, pero esa energía se agota rápidamente, creando situaciones en las que un piloto adelanta en una recta y luego queda vulnerable cuando se queda sin batería.

Según Verstappen, este sistema provoca adelantamientos artificiales y elimina la lucha real en pista.

“Ves a alguien adelantarte con el boost, luego se queda sin batería y tú lo pasas en la siguiente recta. Para mí es simplemente una broma”, explicó.

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Isack Hadjar (Francia) y Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen (Países Bajos) y Oracle Red Bull Racing, y Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing, presentan su diseño para 2026 durante el lanzamiento de la temporada de Red Bull Racing en la Estación Central de Michigan el 15 de enero de 2026 en Detroit, Michigan.

Isack Hadjar (Francia) y Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen (Países Bajos) y Oracle Red Bull Racing, y Laurent Mekies, director del equipo Oracle Red Bull Racing, presentan su diseño para 2026 durante el lanzamiento de la temporada de Red Bull Racing en la Estación Central de Michigan el 15 de enero de 2026 en Detroit, Michigan.

Una experiencia diferente en el pelotón

El neerlandés abandonó el Gran Premio de China cuando marchaba sexto, después de haber caído hasta la posición 12 en la salida y remontar en el pelotón.

Aunque reconoció que Red Bull no ha sido el equipo más competitivo en el inicio de temporada, dijo que correr en medio del grupo le permitió experimentar de primera mano cómo funcionan las nuevas reglas.

Verstappen teme por el futuro de la F1

La Fórmula 1 ha destacado el aumento de adelantamientos en las primeras carreras del año y ha pedido a los aficionados que mantengan la mente abierta con la nueva era del deporte.

Sin embargo, Verstappen cree que más adelantamientos no significa necesariamente mejores carreras.

“Espero que no piensen que esto es bueno solo porque hay más adelantamientos. Al final eso puede arruinar el deporte”, advirtió.

El piloto neerlandés también señaló que muchos pilotos comparten su opinión, aunque algunos prefieren no criticar el sistema porque actualmente tienen ventaja competitiva.

Para Verstappen, el problema es estructural.

“Puedes mejorar algunas cosas, pero el concepto está fundamentalmente mal”, concluyó.

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