viernes 13  de  marzo 2026
DEPORTES

Reportan que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita en la Fórmula 1 quedan "cancelados o aplazados"

El GP de Baréin está programado para el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el Circuito Albert Park en Melbourne, el 7 de marzo de 2026.&nbsp;

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el Circuito Albert Park en Melbourne, el 7 de marzo de 2026. 

Martin KEEP / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RIAD.- Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita serán cancelados o aplazados debido a la guerra en Oriente Medio, declaró el viernes una fuente cercana al caso a la AFP.

"Las carreras de F1 de Arabia Saudita y de Baréin no se disputarán en su horario previsto", declaró esta fuente, que pidió mantenerse en el anonimato.

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Formula One anunciará pronto que estas carreras "han sido canceladas o aplazadas", añadió la fuente.

El GP de Baréin está programado para el fin de semana del 10 al 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía celebrarse una semana después. Sin embargo, el Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes.

El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una gran base militar estadounidense.

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Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos hacia infraestructuras importantes en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este viernes se anunció que la primera prueba del Mundial de Resistencia Automóvil, que debía celebrarse en Catar, había sido aplazada.

"Debido a la inestabilidad geopolítica actual en Oriente Medio (...) la prueba de los 1.812 km de Catar (del 26 al 28 de marzo) queda oficialmente aplazada" y "se disputará ahora del 22 al 24 de octubre, pasando a ser la penúltima prueba del campeonato" y ya no la primera prueba, declaró en un comunicado la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que rige también la Fórmula 1.

Cincinnati y Seattle ganan en Concachampions

El FC Cincinnati y el Seattle Sounders se apuntaron el jueves amplias victorias por 3-0 frente al Tigres mexicano y al Vancouver Whitecaps canadiense en partidos de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Tigres, liderado por el argentino Ángel Correa, y Vancouver, del alemán Thomas Müller, necesitarán de épicas remontadas en la vuelta de la próxima semana para seguir con vida en el principal torneo de clubes de la Concacaf.

A diferencia de Vancouver, Tigres al menos contará con la localía en el duelo final del 19 de marzo.

FUENTE: AFP

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