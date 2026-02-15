domingo 15  de  febrero 2026
BALONCESTO

NBA advierte que tomará "cualquier remedio posible" contra el "tanking"

La NBA aplicó esta semana duras multas a los Jazz de Utah y los Pacers de Indiana por sentar a sus mejores jugadores a pesar de que estaban sanos

El comisionado de la NBA, Adam Silver, habla con los medios de comunicación, el 15 de febrero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

INGLEWOOD.- El comisionado de la NBA, Adam Silver, advirtió este sábado que todas las medidas están sobre la mesa para frenar la expansión del "tanking", como se conocen las medidas que toman equipos para socavar sus opciones de victoria.

El patrón de la liga de básquet norteamericana realizó el sábado su tradicional conferencia de prensa con motivo del Juego de Estrellas, que se celebrará el domingo en Inglewood (sur de Los Ángeles).

Antes del evento, la NBA aplicó esta semana duras multas a los Jazz de Utah y los Pacers de Indiana por sentar a sus mejores jugadores estando sanos, una práctica más extendida que nunca esta temporada.

Con estas medidas de "tanking", las franquicias intentan terminar en los peores lugares de la clasificación priorizando sus intereses de medio y largo plazo.

Luka Doncic (3)
El jugador de los Lakers de Los Ángeles, Luka Doncic, previo a un juego contra los Mavericks de Dallas en la NBA, el 12 de febrero de 2026.

Los peores equipos del año tienen más posibilidades en el sorteo de los primeros lugares del próximo Draft, que reparte a los mejores talentos de las universidades y el básquet extranjero.

"¿Estamos observando un comportamiento peor este año que el que hemos visto en la memoria reciente? Sí, esa es mi opinión", reconoció Silver. "Eso es lo que llevó a esas multas (...) Vamos a examinar más detenidamente la totalidad de las circunstancias de esta temporada y queríamos que los equipos estuvieran sobre aviso".

"Lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo ahora mismo no está funcionando, no cabe la menor duda", afirmó. "Es hora de analizar esto desde una nueva perspectiva y ver si esa es una forma anticuada de hacerlo".

Silver no descartó que esas medidas puedan incluir retirar elecciones de Draft a los equipos que sigan actuando en perjuicio de la integridad de la competición.

"Hay conversaciones sobre todos los posibles remedios para detener este comportamiento", afirmó. "No es una posición en la que necesariamente queramos estar, pero al fin y al cabo no es lo que quieren los aficionados".

NBA Europa en 2027/28

Al repasar otros asuntos alrededor de la liga, Silver avanzó que el próximo mes se llevarán a cabo conversaciones sobre la expansión de la NBA con nuevas franquicias.

Desde hace varios años, las ciudades más mencionadas para albergar los equipos son Seattle y Las Vegas.

El comisionado dijo que no hay ninguna votación inminente sobre el asunto, que requiere conversaciones con posibles propietarios y debates sobre la reorganización de las conferencias.

Respecto al ambicioso proyecto de una liga en Europa, Silver reiteró que los planes siguen siendo lanzar el año que viene esta competición, a la que quiere atraer a los grandes clubes de fútbol como el Real Madrid.

"¿Creo que es factible para el 27/28? Sí", dijo Silver.

"La forma en que lancemos la liga no será la misma que la que tendrá varios años después", afirmó el comisionado, citando la necesidad de construir nuevas y modernas canchas.

AFP

