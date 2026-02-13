La NBA castiga el “tanking”: multas millonarias a Jazz y Pacers por sentar a sus estrellas

A Pascal Siakam #43 de los Indiana Pacers le arrebatan el balón durante la primera mitad contra los Houston Rockets en el Gainbridge Fieldhouse el 2 de febrero de 2026 en Indianápolis, Indiana.

La NBA anunció sanciones económicas contra los Utah Jazz y los Indiana Pacers por decisiones deportivas consideradas perjudiciales para la competitividad de la liga, en medio del creciente debate sobre el llamado “tanking”, una estrategia que busca mejorar posiciones de Draft a través de derrotas.

La medida llega justo antes del fin de semana del Juego de las Estrellas y refleja la preocupación de la liga por frenar prácticas que, según su comisionado Adam Silver, comprometen la integridad de los partidos.

Multas millonarias por decisiones deportivas cuestionadas

Los Utah Jazz recibieron una multa de 500.000 dólares por “conducta perjudicial para la liga”, luego de dejar en el banco durante todo el último cuarto de partidos ajustados a jugadores clave como Lauri Markkanen y Jaren Jackson Jr..

Utah, que marcha en la parte baja de la Conferencia Oeste, perdió uno de esos encuentros frente a Orlando Magic y ganó el otro ante Miami Heat, pero la liga consideró que las decisiones técnicas afectaron la competitividad.

Por su parte, los Indiana Pacers fueron sancionados con 100.000 dólares tras reservar al All-Star Pascal Siakam y a otros titulares en un duelo contra los Jazz pese a estar disponibles físicamente.

Qué es el “tanking” y por qué preocupa a la liga

El tanking es una práctica conocida en el deporte estadounidense que consiste en priorizar derrotas estratégicas para mejorar las probabilidades en el Draft, donde los equipos con peor récord acceden a los mejores talentos jóvenes.

Durante esta temporada han aumentado las críticas hacia franquicias que descartan a jugadores sanos o reducen minutos en momentos clave, lo que llevó a la NBA a advertir posibles medidas adicionales.

“Un comportamiento que prioriza la posición en el Draft por encima de ganar socava los cimientos de la competencia”, señaló Adam Silver al anunciar las sanciones.

La NBA amenaza con nuevas medidas

La liga informó que trabaja junto al Comité de Competición y la Junta de Gobernadores para implementar reglas que eviten estas prácticas en el futuro. El objetivo es proteger el equilibrio competitivo y mantener el interés de los aficionados en cada partido de temporada regular.

Con estas multas, la NBA envía un mensaje claro: la estrategia de perder deliberadamente para reconstruir plantillas podría enfrentarse a sanciones cada vez más severas si continúa creciendo dentro de la liga.