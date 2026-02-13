Chris Paul anuncia su retiro tras 21 temporadas en la NBA: fin de la carrera de una leyenda

Chris Paul, de los Suns de Phoenix, lleva el balón en contra de los Clippers de Los Ángeles, durante la segunda mitad del Juego 5 de la serie de playoffs de la NBA, el 25 de abril de 2023.

El histórico base Chris Paul confirmó su retiro del baloncesto profesional después de 21 temporadas en la NBA , cerrando una trayectoria marcada por liderazgo, visión de juego y una presencia constante entre las grandes figuras de su generación.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, pocos días después de que fuera cortado por los Toronto Raptors, equipo al que había llegado en un traspaso desde Los Angeles antes de la fecha límite.

Un adiós tras más de dos décadas en la élite

Paul, de 40 años, no disputaba un partido desde el 1 de diciembre y su salida definitiva del tabloncillo pone fin a una carrera que incluyó 1.370 encuentros oficiales en la NBA.

A lo largo de su trayectoria, el veterano base fue seleccionado 12 veces al All-Star Game y lideró la liga en asistencias en cinco temporadas, consolidándose como uno de los mejores organizadores ofensivos de la era moderna.

Su última etapa profesional estuvo marcada por su paso breve por los Raptors, luego de llegar procedente de los Los Angeles Clippers en un movimiento de mercado que finalmente no se tradujo en minutos en cancha.

Legado de un maestro del juego

Más allá de las estadísticas, Chris Paul deja una huella profunda como líder dentro y fuera de la pista. Su capacidad para controlar el ritmo del partido y elevar el nivel de sus compañeros lo convirtió durante años en una referencia para bases jóvenes y entrenadores.

Aunque no logró conquistar un título de la NBA, su impacto en múltiples franquicias y su constancia competitiva lo posicionan como uno de los armadores más influyentes de su generación.

Con su retiro, la liga despide a una figura emblemática cuyo legado quedará ligado a la inteligencia táctica, la disciplina y la evolución del rol del base en el baloncesto moderno.