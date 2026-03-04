miércoles 4  de  marzo 2026
Norris inicia en Melbourne la defensa de su título en una "nueva" Fórmula 1

El británico Lando Norris, de la escudería McLaren, aseguró durante la pretemporada que los nuevos autos no son tan divertidos de conducir

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

NELSON ALMEIDA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MELBOURNE.- Una nueva era en la Fórmula 1 se pone en marcha este fin de semana, con Lando Norris iniciando la defensa de su título mundial y Cadillac debutando en un Gran Premio de Australia de pronóstico incierto y que pondrá a prueba el impacto de los profundos cambios en el reglamento.

Por ser la primera carrera del año, el GP de Australia suele estar lleno de sobresaltos. El año pasado, por ejemplo, Norris, partiendo desde la "pole" con su McLaren, fue el vencedor, superando por poco a Max Verstappen (Red Bull) en una prueba disputada bajo un aguacero que provocó la entrada en varias ocasiones del coche de seguridad por los numerosos accidentes ocurridos.

Este año no parece que vaya a influir el clima, pero habrá tantas o más variables que gestionar después de una profunda reforma de la normativa, que afecta tanto a los motores como al chasis de los monoplazas.

Con unos motores híbridos en los que la mitad de la potencia la proporcionará un propulsor térmico y la otra mitad uno eléctrico, los pilotos tendrán que aprender a gestionar la energía de las baterías, lo que llevó a Verstappen a definir los nuevos coches como "Fórmula E con esteroides".

Conseguir que la batería funcione

El británico Norris, que se adjudicó el más reciente campeonato en la última carrera en Abu Dabi, aseguró en pretemporada que los nuevos autos no son tan divertidos de conducir.

"Gran parte de la conducción se centra en simplemente intentar que la batería funcione correctamente y menos en cómo puedes, como piloto, sacarle todo rendimiento al coche", afirmó.

Luego matizó: "Sigo divirtiéndome y sigue siendo el trabajo que me encanta hacer".

Todas estas incertezas hacen del GP de Australia de 2026 una de las carreras que ha levantado más expectativa en los últimos años, al tiempo en que los pilotos trabajan por sacar el mayor partido posible a los nuevos monoplazas.

Otra de las novedades es el aumento de la parrilla, que pasa de 10 a 11 equipos y de 20 a 22 pilotos, con la entrada en el campeonato de Cadillac, cuyas esperanzas se apoyan en la experimentada dupla de pilotos formada por Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

Los tests de pretemporada en Barcelona y Baréin dejaron ver que los cuatro grandes equipos (McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes) parecen en condiciones de seguir dominando, pero también es habitual que las escuderías escondan sus cartas en estos ensayos y que no sea hasta Melbourne cuando se vea el verdadero potencial de cada coche.

Además de defender el título de pilotos con Norris, McLaren también ostenta la corona de constructores y el jefe del equipo, Zak Brown, está convencido de que volverán a estar en la pelea, aunque con reservas: "Creo que estaremos entre los cuatro grandes, pero no creo que estemos al frente de esos cuatro. Va a ser una temporada larga con mucho desarrollo".

Mercedes llamó la atención en Baréin con un gran número de vueltas y tiempos rápidos, lo que ha llevado a un consenso en el paddock de que podría ser el equipo a batir en Melbourne.

Sensación de velocidad

George Russell, que vuelve a tener como compañero a Kimi Antonelli, admitió que tiene un buen "feeling" con el coche.

"Los nuevos motores son rápidos y progresamos día a día, aunque tenemos que mejorar la fiabilidad", explicó el británico.

Si bien Verstappen arremetió en un principio contra los nuevos coches, a medida que se ha ido acercando el inicio del Mundial el cuatro veces campeón del mundo ha suavizado su mensaje: "En general estoy muy contento con el coche, no tenemos demasiados problemas, así que hasta ahora ha ido bien".

Red Bull, que tendrá al joven francés Isack Hadjar como segundo piloto, ha dejado de utilizar los motores Honda de años anteriores y ha desarrollado por primera vez su propio motor, en asociación con el gigante Ford.

Ferrari parece haber dejado atrás la pesadilla del año pasado y haber enderezado el rumbo, lo que ha hecho que el ambiente en la Scuderia sea mucho más positivo y que sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton sueñen con pelear de nuevo por las victorias.

"Personalmente, siento que estoy en el mejor momento en el que he estado en muchísimo tiempo. Es una época excitante con esta nueva generación de autos", ha llegado a decir Hamilton, siete veces campeón del Mundo.

El británico, dos veces ganador en Melbourne, aún persigue un primer podio con la Scuderia.

FUENTE: AFP

Deja tu comentario

