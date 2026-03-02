lunes 2  de  marzo 2026
Fórmula 1

Guía completa de los cambios de reglamento en la Formula 1 para 2026: más adelantamientos y revolución tecnológica

La Fórmula 1 2026 introduce cambios radicales en chasis, aerodinámica activa, motores híbridos y combustible 100% sostenible. Te explicamos qué cambia y cómo afectará a las carreras

La gente camina por una zona de aficionados del equipo Williams F1 en el distrito central de negocios de Melbourne el 2 de marzo de 2026, antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 que abre la temporada.

La gente camina por una zona de aficionados del equipo Williams F1 en el distrito central de negocios de Melbourne el 2 de marzo de 2026, antes del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 que abre la temporada.

WILLIAM WEST / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será una de las más transformadoras de la era moderna. La FIA implementará una normativa completamente renovada en chasis, aerodinámica y unidades de potencia, con el objetivo de mejorar los adelantamientos y reforzar la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, no todos los pilotos están convencidos. Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, afirmó que los nuevos monoplazas “no son divertidos de pilotar”. Por su parte, el actual campeón Lando Norris señaló que, aunque inicialmente parecían interesantes, “no son la forma más pura de competición”.

Pero ¿qué cambia realmente respecto a 2025? Aquí te lo explicamos punto por punto.

Monoplazas más pequeños y ligeros

Los coches de 2026 serán:

30 kg más ligeros

20 cm más cortos

10 cm más estrechos

Esto debería traducirse en mayor agilidad en curvas y mejor manejo en circuitos revirados.

Uno de los diseños más llamativos será el del Aston Martin F1 Team, con una innovadora “nariz de pelícano” impulsada por el concepto técnico de Adrian Newey.

Neumáticos: menos resistencia aerodinámica

Se mantienen las llantas de 18 pulgadas introducidas en 2022 por Pirelli, pero:

Los neumáticos delanteros serán 25 mm más estrechos

Los traseros se reducirán 30 mm

Esto disminuirá la resistencia al aire y favorecerá mayores velocidades punta.

Aerodinámica activa y adiós al DRS

Uno de los cambios más importantes es la eliminación del DRS. En su lugar, llegan nuevos sistemas:

Modo Z

Aumenta la carga aerodinámica para mejorar la velocidad en curva.

Modo X

Reduce la resistencia para maximizar la velocidad en recta.

Botón de adelantamiento

Disponible cuando el piloto esté a menos de un segundo del coche de delante, permitirá liberar energía eléctrica adicional.

Este sistema podría generar duelos más estratégicos, aunque también conlleva riesgos: quien utilice energía extra podría quedar vulnerable en la siguiente recta mientras la recupera.

Unidades de potencia: 300% más potencia eléctrica

Los motores híbridos sufrirán una transformación profunda:

Incremento cercano al 300% en potencia eléctrica

Reparto equilibrado entre motor térmico y eléctrico

Tres veces más potencia de frenado regenerativo

Además, la FIA planea cerrar una posible laguna técnica relacionada con la expansión térmica que algunos fabricantes creen que Mercedes-AMG Petronas Formula One Team habría aprovechado.

De confirmarse una ventaja inicial, también beneficiaría a equipos cliente como Alpine F1 Team, Williams Racing o incluso McLaren.

Combustible 100% sostenible

Todos los monoplazas utilizarán combustible completamente sostenible:

Sin carbono fósil nuevo

Producido a partir de residuos

Carbono capturado de la atmósfera

Fuentes no alimentarias

Este cambio posiciona a la F1 como uno de los deportes líderes en innovación ambiental dentro del automovilismo.

¿Será 2026 más emocionante?

La intención de la FIA es clara:

Más adelantamientos

Más estrategia energética

Menor impacto ambiental

Carreras más impredecibles

Sin embargo, la opinión de pilotos como Verstappen y Norris abre el debate: ¿más tecnología significa mejor espectáculo?

Lo cierto es que 2026 marcará un antes y un después en la historia moderna de la Fórmula 1.

