jueves 5  de  febrero 2026
Norris y Piastri despejan el panorama en McLaren antes de subir el telón en 2026

El más reciente campeón del mundo, Lando Norris, comandará de nuevo a una escudería que tampoco puede olvidar a su compañero, el competitivo Oscar Piastri

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (D), estrecha la mano de su compañero de escudería, el australiano Oscar Piastri, después de ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de automovilismo de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 6 de julio de 2025.

Andrej ISAKOVIC / AFP

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WOKING.- Antes de volver a medirse en los circuitos de Fórmula 1, el dúo de McLaren gestiona entre bastidores su rivalidad, que explotó en 2025: Oscar Piastri asegura que será tratado con "equidad" y el flamante campeón del mundo Lando Norris exhibe serenidad.

La legendaria escudería de coches eligió esta semana su sede ultraprotegida de Woking, a 50 km al sur de Londres, para dos "conversaciones" distintas con el australiano Piastri y el británico Norris, conducidas por el expiloto convertido en comentarista de televisión, Martin Brundle.

Ante un puñado de periodistas, sin fotos ni video, los dos jóvenes se sucedieron en el escenario de un anfiteatro subterráneo para hablar por separado de la temporada 2026, que podría tener sabor a revancha para Piastri.

En una escenografía muy cuidada, ambos se cruzaron sin intercambiar miradas

"La última temporada obviamente no terminó como yo quería, pero está bien pasar la página", comenzó Piastri, tercero del último Mundial tras haberlo liderado durante la mitad del año.

Pero, prosiguió con voz suave, "probablemente nos infligimos quebraderos de cabeza innecesarios".

"Sin malas intenciones"

"Hay cosas que podrían haberse hecho mejor y situaciones que pudieron gestionarse de otra forma", aunque "en ningún momento hubo malas intenciones", criticó Piastri sin alzar la voz.

El australiano de 24 años aludía a las "reglas papaya" (uno de los colores de los McLaren), según las cuales el dúo tiene derecho a luchar al volante, pero con la condición de no dañar al compañero.

"Mientras los dos pilotos tengan opciones de ganar el campeonato del mundo, son libres de correr", dijo a comienzos de diciembre el jefe de McLaren, Zak Brown, durante el último Gran Premio en Abu Dabi que finalmente coronó a Norris, dos puntos por delante del cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 13 más que Piastri.

Lando Norris (9)
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.



Brown recordó, no obstante, que daría consignas "en el mejor interés del equipo para intentar ganar el campeonato de pilotos", mientras Verstappen amenazaba con hacerse con un quinto título.

Porque tras un inicio de temporada perfecto para Piastri, la segunda parte estuvo salpicada de errores tácticos de McLaren, que siempre se negó oficialmente a favorecer a un piloto sobre otro.

Salvo que en Canadá, en junio, el coche de Norris tocó al de Piastri, regalando la victoria al Mercedes de George Russell.

Negativa a elegir

Después, McLaren pidió dos veces a sus pilotos que intercambiaran posiciones en carrera: en Hungría en beneficio de Piastri y en Italia a favor de Norris, algo que al australiano no le sentó bien.

Negarse a elegir le salió caro a McLaren hace casi 20 años. En 2007, la rivalidad entre el español Fernando Alonso, entonces doble campeón del mundo vigente, y el joven británico Lewis Hamilton, benefició a Kimi Räikkönen y a Ferrari.

Ante la prensa el martes por la noche, Piastri reconoció que había disfrutado de "oportunidades equitativas el año pasado" y que Norris "merecía ser campeón".

"Espero que siga exactamente igual" en 2026, advirtió, sin embargo, el australiano de origen italiano, más frío que el británico, nacido hace 26 años de madre belga y padre inglés.

piastribelgica
El piloto australiano Oscar Piastri, ganador de McLaren, saluda en el podio tras el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Spa, el 27 de julio de 2025.



Norris, siempre sonriente, de personalidad aparentemente cálida y que nunca ha escondido sus dudas y vulnerabilidad como piloto de Fórmula 1, dejó entrever que no luchará a toda costa por una segunda corona mundial.

"Me veo aún muchos años en la Fórmula 1 y siempre intentaré ganar tantos títulos como sea posible", aseguró primero, mientras Brundle lo comparaba con las leyendas Michael Schumacher, Hamilton y Verstappen.

Antes de continuar: "Si no lo vuelvo a lograr, seguiré muy feliz. He ganado uno. Alcancé mi objetivo en la vida".

FUENTE: AFP

