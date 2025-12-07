domingo 7  de  diciembre 2025
Fórmula 1

Lando Norris es campeón y al fin termina con el reinado de Verstappen

Lando Norris se consagra campeón mundial de F1 en Abu Dhabi y pone fin al dominio de Verstappen tras una temporada histórica con McLaren.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra la victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2025.&nbsp;

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra la victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2025. 

Andrej ISAKOVIC / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El piloto británico Lando Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba de la temporada 2025. Aunque Max Verstappen ganó la carrera, los puntos obtenidos por Norris fueron suficientes para romper una hegemonía de cuatro títulos consecutivos del neerlandés.

Primer título mundial para Norris

El piloto de McLaren terminó la temporada con 423 puntos y siete victorias, cerrando un año histórico para la escudería británica. Norris superó por solo dos unidades al vigente campeón Verstappen, mientras que su compañero Oscar Piastri finalizó tercero en la clasificación global.

Lee además
El italiano Andrea Kimi Antonelli tuvo la tarea de reemplazar al británico Lewis Hamilton en Mercedes durante 2025.
DEPORTES

Red Bull se disculpa con Antonelli tras acusar al joven de dejarse adelantar
El equipo del Inter Miami celebra su victoria en la final de la Copa de la Major League Soccer (MLS) entre el Inter Miami y los Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 6 de diciembre de 2025. 
Fútbol

Inter Miami le da la despedida deseada a Sergio Busquets y Jordi Alba

Norris, de 26 años, se convierte en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020.

Así se definió el título en Abu Dhabi

Verstappen partió desde la pole y lideró gran parte de la carrera, pero el objetivo del neerlandés era más complejo: necesitaba que Norris finalizara cuarto o peor para retener el título.

Norris llegó tercero, suficiente para asegurar su primera corona incluso sin pelear la victoria.

Emoción pura: Norris rompe en lágrimas

Tras cruzar la meta, Norris se quedó varios segundos dentro del coche completamente emocionado y luego abrazó a sus padres y mecánicos de McLaren.

“Oh Dios… he llorado. Quiero agradecer a mi equipo y a mis padres”, dijo entre lágrimas.

McLaren, temporada perfecta

El equipo británico firmó una campaña histórica con Norris y Piastri luchando por el título, sumando siete triunfos cada uno. El australiano, sin embargo, no volvió a ganar desde agosto y terminó muy cerca del campeonato.

CEO Zak Brown celebró con humor por radio:

“Lando, este es Zak… ¿esta es la línea directa del campeón del mundo?”

Verstappen queda sin su quinto título consecutivo

El neerlandés cerró su año con ocho victorias, siendo el piloto con más triunfos del curso, pero no bastó para remontar la ventaja que McLaren acumuló en la parte inicial del campeonato.

El tres veces campeón mundial se queda a las puertas de igualar los cinco títulos consecutivos logrados por Michael Schumacher.

Clasificación del GP de Abu Dhabi

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Oscar Piastri – McLaren

3. Lando Norris – McLaren

4. Charles Leclerc – Ferrari

5. George Russell – Mercedes

6. Fernando Alonso – Aston Martin

Temas
Te puede interesar

Marlins, ¿vender o creer?

Estas son las selecciones que jugarán en el Hard Rock Stadium de Miami en el Mundial 2026

Miami celebra el titulo que tanto quería gracias al Inter Miami de Messi

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Maduro, entre el cerco de EEUU y el control de la inteligencia cubana

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

Familiares de un secuestrado se abrazan tras conocer pacto de liberación y cese de guerra.
MUNDO

El mensaje de paz de una madre israelí que padeció dos años el secuestro de sus hijos por Hamás

Te puede interesar

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
ESCAÑO DE LA CÁMARA

Frank Lago quiere ser la voz en Tallahassee de los condominios contra la corrupción

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

Imagen referencial
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: adolescentes acusados de asesinar y quemar el cuerpo de una menor de 14 años

Familiares de un secuestrado se abrazan tras conocer pacto de liberación y cese de guerra.
MUNDO

El mensaje de paz de una madre israelí que padeció dos años el secuestro de sus hijos por Hamás

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental