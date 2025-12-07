Lando Norris es campeón y al fin termina con el reinado de Verstappen

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra la victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi, en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi, el 7 de diciembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1 por primera vez en su carrera tras finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi , última prueba de la temporada 2025. Aunque Max Verstappen ganó la carrera, los puntos obtenidos por Norris fueron suficientes para romper una hegemonía de cuatro títulos consecutivos del neerlandés.

El piloto de McLaren terminó la temporada con 423 puntos y siete victorias, cerrando un año histórico para la escudería británica. Norris superó por solo dos unidades al vigente campeón Verstappen, mientras que su compañero Oscar Piastri finalizó tercero en la clasificación global.

Fútbol Inter Miami le da la despedida deseada a Sergio Busquets y Jordi Alba

DEPORTES Red Bull se disculpa con Antonelli tras acusar al joven de dejarse adelantar

Norris, de 26 años, se convierte en el primer campeón británico desde Lewis Hamilton en 2020.

Así se definió el título en Abu Dhabi

Verstappen partió desde la pole y lideró gran parte de la carrera, pero el objetivo del neerlandés era más complejo: necesitaba que Norris finalizara cuarto o peor para retener el título.

Norris llegó tercero, suficiente para asegurar su primera corona incluso sin pelear la victoria.

Emoción pura: Norris rompe en lágrimas

Tras cruzar la meta, Norris se quedó varios segundos dentro del coche completamente emocionado y luego abrazó a sus padres y mecánicos de McLaren.

“Oh Dios… he llorado. Quiero agradecer a mi equipo y a mis padres”, dijo entre lágrimas.

McLaren, temporada perfecta

El equipo británico firmó una campaña histórica con Norris y Piastri luchando por el título, sumando siete triunfos cada uno. El australiano, sin embargo, no volvió a ganar desde agosto y terminó muy cerca del campeonato.

CEO Zak Brown celebró con humor por radio:

“Lando, este es Zak… ¿esta es la línea directa del campeón del mundo?”

Verstappen queda sin su quinto título consecutivo

El neerlandés cerró su año con ocho victorias, siendo el piloto con más triunfos del curso, pero no bastó para remontar la ventaja que McLaren acumuló en la parte inicial del campeonato.

El tres veces campeón mundial se queda a las puertas de igualar los cinco títulos consecutivos logrados por Michael Schumacher.

Clasificación del GP de Abu Dhabi

1. Max Verstappen – Red Bull

2. Oscar Piastri – McLaren

3. Lando Norris – McLaren

4. Charles Leclerc – Ferrari

5. George Russell – Mercedes

6. Fernando Alonso – Aston Martin