viernes 16  de  enero 2026
MOTORES

Red Bull presenta su nuevo monoplaza por todo lo alto y con un Verstappen motivado

Red Bull, que anteriormente dependía de motores Honda, apostó en 2023 por desarrollar su propio motor de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1

Parte del equipo de la escudería Red Bull de la Fórmula 1 durante la presentación oficial de su monoplaza para la próxima temporada, el 15 de enero de 2026.

Parte del equipo de la escudería Red Bull de la Fórmula 1 durante la presentación oficial de su monoplaza para la próxima temporada, el 15 de enero de 2026.

MARK THOMPSON / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

DETROIT.- La escudería Red Bull presentó el jueves en Detroit (Estados Unidos), feudo de su nuevo socio Ford, el monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1, que el piloto neerlandés Max Verstappen afronta con toda la motivación de recuperar el título.

Bajo las bóvedas de la antigua estación Michigan Central, un edificio centenario de estilo Beaux Arts, no pasaron trenes sino bólidos, en particular los de las escuderías Red Bull y Racing Bulls, cuyos nuevos modelos fueron desvelados frente a varios cientos de invitados.

A menos de dos meses de que arranquen los motores en el Gran Premio de Australia (7 de marzo), la expectación por conocer los detalles del diseño es aún mayor debido a los grandes cambios de reglamento que se aplicarán en esta temporada.

Las nuevas reglas para 2026 incluyen modificaciones aerodinámicas para hacer los autos más ligeros y compactos, junto con cambios en las especificaciones del motor para aumentar la contribución de la energía eléctrica en las unidades híbridas.

"Hay muchas incógnitas, hay grandes cambios en el motor, en el auto", apuntó Verstappen. "Al principio me tomaré un tiempo para adaptarme durante los días de pruebas. La motivación es muy alta".

"Siempre lleva un poco de tiempo acostumbrarse a las cosas", reconoció 'Mad Max'. "Hay que entender dónde se encuentra el mayor rendimiento y sentirse cómodo en el auto. También con el nuevo motor ahora, eso también llevará un poco de tiempo".

Red Bull, que anteriormente dependía de motores Honda, apostó en 2023 por desarrollar su propio motor de cara a la temporada de 2026 en asociación con el gigante automovilístico Ford, que regresa a la máxima categoría tras 22 años de ausencia.

En 2025, la escudería de la marca de bebidas energéticas vio cómo la racha de cuatro títulos mundiales consecutivos de Verstappen llegaba a su fin con el triunfo del británico Lando Norris (McLaren), pese al emocionante intento de remontada que acometió el neerlandés en la última parte del año.

"El mayor cambio de reglamento"

Este año, Verstappen contará con un nuevo compañero, el prometedor piloto francés Isack Hadjar, que fue promovido al segundo volante de la potente escudería tras una exitosa temporada de aprendizaje en Racing Bulls.

El parisino estuvo presente en la espectacular presentación del jueves, al igual que el jefe de Red Bull, el también francés Laurent Mekies, quien afirmó que los cambios reglamentarios y el nuevo motor necesitarán una pronunciada curva de aprendizaje.

"Estamos ante el mayor cambio de reglamento de la historia de la Fórmula 1 moderna", dijo a la AFP Mekies, sustituto en julio del histórico Christian Horner.

Entre influencers, un mini concierto de rap e ingenieros con cascos de realidad virtual, en un ambiente moderno y algo pretencioso, el francés ejerció de hábil maestro de ceremonias, moderando las expectativas en torno a esta escudería con seis títulos de constructores.

"Creo que simplemente sería ingenuo por nuestra parte pensar que podríamos construir nuestro motor desde cero... y ser más competitivos desde el principio que gente que lleva 95 años haciéndolo", reconoció. Pero Max "es sin duda uno de los que mejor comprende la magnitud del desafío".

FUENTE: AFP

Ferrari espera recuperar su grandeza con el próximo "big bang" en la Fórmula 1

Arrestan en Estados Unidos a expiloto brasileño de la Fórmula 1

"Quiero ganarme la confianza del equipo", dice nuevo piloto de Red Bull

