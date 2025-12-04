jueves 4  de  diciembre 2025
Fórmula 1

Norris descarta pedir ayuda a Piastri para vencer a Verstappen en la definición del Mundial de F1

Lando Norris descarta pedir ayuda a Oscar Piastri para vencer a Max Verstappen en la definición del Mundial de F1 2025 en Abu Dabi. tensión máxima en McLaren.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

El piloto británico Lando Norris, de McLaren, celebra con el trofeo luego de ganar el Gran Premio de Brasil, el 9 de noviembre de 2025.

NELSON ALMEIDA / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

A solo horas del decisivo Gran Premio de Abu Dabi 2025, Lando Norris dejó claro que no pedirá ayuda a su compañero Oscar Piastri, incluso si depende del australiano para conquistar su primer título mundial ante Max Verstappen.

El piloto británico de McLaren, que llega a la última carrera con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, insistió en que no solicitará órdenes de equipo. Tanto él como su compañero ya habían confirmado previamente que McLaren permitirá que ambos compitan en igualdad de condiciones, sin jerarquías internas pese a la pelea por el campeonato.

Lee además
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra en el parque cerrado tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la Ciudad de Bakú, en Bakú, el 21 de septiembre de 2025.
Fórmula 1

Verstappen, Norris y Piastri entran en la historia de finales en la Fórmula 1
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (C), posa, después de conseguir la pole position, con el piloto británico de McLaren, Lando Norris (I), que quedó en segundo lugar, y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, que quedó en tercer lugar, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka en Suzuka, prefectura de Mie, el 5 de abril de 2025.
Fórmula 1

Fórmula 1: Todos los escenarios para que Norris, Verstappen o Piastri sean campeones en Abu Dhabi 2025

Norris: “No voy a pedirlo. No es justo”

Durante la rueda de prensa previa a la carrera, los tres contendientes al título —Norris, Piastri y Verstappen— fueron cuestionados sobre posibles escenarios estratégicos. Uno de ellos: Verstappen primero, Piastri tercero y Norris cuarto. En esa situación, el australiano tendría la posibilidad de dejar pasar a Norris para evitar que el neerlandés se convierta en campeón.

Norris, sin embargo, fue tajante:

“No creo que la pidiera porque depende de Oscar, si él estaría dispuesto. No creo que dependa de mí”.

El británico añadió que pedir ese tipo de ayuda “no sería una pregunta justa”, y que si finalmente Verstappen se corona campeón, simplemente lo aceptará:

“Si Max gana, pues bueno. Enhorabuena para él y a mirar al año que viene. No cambia mi vida”.

verstepiastri.jpg
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (C), posa, después de conseguir la pole position, con el piloto británico de McLaren, Lando Norris (I), que quedó en segundo lugar, y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, que quedó en tercer lugar, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka en Suzuka, prefectura de Mie, el 5 de abril de 2025.

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (C), posa, después de conseguir la pole position, con el piloto británico de McLaren, Lando Norris (I), que quedó en segundo lugar, y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, que quedó en tercer lugar, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka en Suzuka, prefectura de Mie, el 5 de abril de 2025.

Piastri mantiene la incógnita

Oscar Piastri, tercero en la clasificación y también aspirante al título, aseguró que no han discutido internamente sobre órdenes de equipo y que no puede comprometerse a nada sin saber las circunstancias exactas de carrera.

“Hasta que no sepa qué es lo que tengo que aceptar, no tengo una respuesta”, afirmó el australiano, quien podría convertirse en el primer campeón mundial de su país desde Alan Jones en 1980.

Piastri llega a Abu Dabi con sensaciones mixtas tras perder la victoria en Catar por una estrategia fallida de McLaren.

Verstappen, relajado y confiado

Max Verstappen, por su parte, se mostró sorprendentemente tranquilo pese a la presión. Con cuatro títulos mundiales en su palmarés y habiendo ganado cinco de las últimas ocho carreras, ‘Mad Max’ aseguró que no esperaba llegar con opciones al título en la última fecha, pero disfruta el desafío.

El piloto neerlandés también habló de su familia y de la superstición de su madre:

“Mi madre siempre enciende una vela antes de cada carrera. Supongo que confiará en su hijo”.

Una definición histórica en Abu Dabi

Con los tres pilotos separados por solo 16 puntos y sin órdenes de equipo en McLaren, el final de la temporada 2025 promete ser una de las definiciones más tensas y emocionales de la Fórmula 1 moderna.

Temas
Te puede interesar

Verstappen gana en Catar y alarga la emoción en la F1 hasta la última carrera

Piastri vive una jornada de ensueño al conquistar la carrera esprint y la "pole" en Catar

Llega la primera oportunidad de Lando Norris para ser campeón

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro.
EEUU

El Pollo Carvajal en carta a Trump revela complicidad La Habana-Caracas en espionaje y operación narco contra EEUU

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Te puede interesar

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

Por Estefani Brito
El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

Residences at Palm Court, un proyecto de 316 unidades, ubicado en 950 NW 95th Street, en Miami. 
FLORIDA

Inician construcción de complejo residencial con 316 viviendas asequibles en Miami-Dade

Soldados ucranianos trasladan el ataúd de un soldado caído en combate.
ESFUERZOS PARA LA PAZ

Negociadores de EEUU y de Ucrania se reúnen en Florida para abordar plan de paz