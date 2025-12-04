Norris descarta pedir ayuda a Piastri para vencer a Verstappen en la definición del Mundial de F1

A solo horas del decisivo Gran Premio de Abu Dabi 2025, Lando Norris dejó claro que no pedirá ayuda a su compañero Oscar Piastri, incluso si depende del australiano para conquistar su primer título mundial ante Max Verstappen.
El piloto británico de McLaren, que llega a la última carrera con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre Piastri, insistió en que no solicitará órdenes de equipo. Tanto él como su compañero ya habían confirmado previamente que McLaren permitirá que ambos compitan en igualdad de condiciones, sin jerarquías internas pese a la pelea por el campeonato.
Norris: “No voy a pedirlo. No es justo”
Durante la rueda de prensa previa a la carrera, los tres contendientes al título —Norris, Piastri y Verstappen— fueron cuestionados sobre posibles escenarios estratégicos. Uno de ellos: Verstappen primero, Piastri tercero y Norris cuarto. En esa situación, el australiano tendría la posibilidad de dejar pasar a Norris para evitar que el neerlandés se convierta en campeón.
Norris, sin embargo, fue tajante:
“No creo que la pidiera porque depende de Oscar, si él estaría dispuesto. No creo que dependa de mí”.
El británico añadió que pedir ese tipo de ayuda “no sería una pregunta justa”, y que si finalmente Verstappen se corona campeón, simplemente lo aceptará:
“Si Max gana, pues bueno. Enhorabuena para él y a mirar al año que viene. No cambia mi vida”.
Piastri mantiene la incógnita
Oscar Piastri, tercero en la clasificación y también aspirante al título, aseguró que no han discutido internamente sobre órdenes de equipo y que no puede comprometerse a nada sin saber las circunstancias exactas de carrera.
“Hasta que no sepa qué es lo que tengo que aceptar, no tengo una respuesta”, afirmó el australiano, quien podría convertirse en el primer campeón mundial de su país desde Alan Jones en 1980.
Piastri llega a Abu Dabi con sensaciones mixtas tras perder la victoria en Catar por una estrategia fallida de McLaren.
Verstappen, relajado y confiado
Max Verstappen, por su parte, se mostró sorprendentemente tranquilo pese a la presión. Con cuatro títulos mundiales en su palmarés y habiendo ganado cinco de las últimas ocho carreras, ‘Mad Max’ aseguró que no esperaba llegar con opciones al título en la última fecha, pero disfruta el desafío.
El piloto neerlandés también habló de su familia y de la superstición de su madre:
“Mi madre siempre enciende una vela antes de cada carrera. Supongo que confiará en su hijo”.
Una definición histórica en Abu Dabi
Con los tres pilotos separados por solo 16 puntos y sin órdenes de equipo en McLaren, el final de la temporada 2025 promete ser una de las definiciones más tensas y emocionales de la Fórmula 1 moderna.